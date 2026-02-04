O União Barbarense foi a Birigui na noite desta quarta-feira e arrancou seu terceiro empate na Série A3 do Campeonato Paulista. O time foi aos 6 pontos e está no meio da tabela.

No próximo sábado, o UAB seguirá ‘on the road’. Dessa vez, o Leão da 13 vai a Marília encarar o MAC, que está uma posição acima na tabela, mas com 2 pontos a mais (8 contra 6 do União).

União Barbarense defesa bem e ataque ruim

O Leão da 13 tem hoje a melhor defesa do campeonato, mas um dos piores ataques da competição. Sem tomar e fazer gols, o time é também o campeão dos empates (3 em 4 jogos).

O comando precisa melhorar o ataque e manter a força da defesa nas próximas rodadas.

