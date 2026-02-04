Morreu esta quarta feira o ex-comentarista esportivo João Biazin. Ele tinha 77 anos e estava internado no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ele não resistiu a complicações pulmonares.

Seu amigo Luiz Peninha prestou homenagem nas redes sociais

João Biazin

Meu amigo de microfone, João Humberto Biazin, o homem da palavra fácil, viajou antes do combinado.

Muitas viagens, muitos jogos do Tigre, e outros dos grandes de Sao Paulo.

Biazin tinha ótimas tiradas e no Karango Despachante, onde eu batia bons papos na hora do almoco, ao lado do Walter, sempre demos boas gargalhadas.

Jāo, saudades imensas.

Vc foi no café no ano passado, falou um pouco da sua vida de avô, e recordamos de passagens pelo microfone.

Jāo, eu gostava muito de vc, pelo simples fato de vc ser verdadeiro. Ninguém te calava nos comentários, podiamos não concordar, mas e dai. Era sua verdade e fim de papo.

Obrigado pela sua amizade e agora, benção. Valeu meu velho, até mais.

Ele deixa esposa, três filhas, quatro netos e uma bisneta. O horário do velório ainda não foi definido.

Leia + sobre esportes