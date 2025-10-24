Hortolândia tem vagas para aulas de hidroginástica a idosos dos CCMIs

São diferentes horários para a prática na piscina aquecida inaugurada em julho pela Prefeitura no CCMI do Remanso Campineiro

O Centro de Convivência da Melhor Idade do Remanso Campineiro está com vagas abertas para aulas de hidroginástica que atendem idosos cadastrados no espaço e, também, no CCMI do Jardim Amanda, espaços da Prefeitura de Hortolândia. As aulas acontecem de terça à sexta-feira. No período da manhã, os horários disponíveis são 8h30, 9h30 e 10h30. À tarde, os horários são 13h, 14h e 15h. Cada idoso pode praticar hidroginástica até duas vezes por semana de acordo com a disponibilidade.

HIDROGINÁSTICA

A nova piscina aquecida, inaugurada em julho pela Administração Municipal, que fica em grande área coberta com 14 metros de comprimento por 7 metros de largura e capacidade para 150 mil litros de água, pode atender aproximadamente 800 pessoas. Além disso, estão disponíveis mais dois vestiários, totalizando quatro para uso dos frequentadores. O espaço também conta com três banheiros, sendo um adaptado para Pessoas com Deficiência.

CADASTROS E INFORMAÇÕES

Para os interessados em se cadastrar, serão necessárias duas fotos 3×4 recentes, RG, CPF, comprovante de endereço e declaração médica de aptidão física.

CCMI Remanso – rua Euclides Pires de Assis, 200, Remanso Campineiro

CMMI Jd. Amanda – Av. Tarsila do Amaral, 640, Jd. Amanda

OUTUBRO ROSA

Como já é tradicional neste mês, a Administração Municipal realiza uma série de atividades, para diferentes faixas etárias, mesclando junto a prática esportiva, que alertam a necessidade do autocuidado para detectar o diagnóstico precoce da doença. (CLIQUE NO LINK E CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA). A campanha Outubro Rosa é mundial e nasceu em 1990, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a doença que mais mata as mulheres ao redor do mundo. A campanha foi aberta no dia 30 de setembro com a carreta da mamografia.

