Hortolândia: Viaduto deve melhorar o tráfego para cerca de 30 mil veículos

Dispositivo da Vila Real está na fase final de obras; ligar a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101) até a Rodovia Anhanguera

O Viaduto da Vila Real, dispositivo de integração entre regiões de Hortolândia que vai ligar a Rodovia Jornalista Francisco Aguirre de Proença (SP-101) até a Rodovia Anhanguera será entregue à população até o início de março e, com a obra concluída, receberá um fluxo de veículos maior do que o local estava acostumado a receber, acelerando o desenvolvimento planejado da cidade. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, estima que, antes da construção do dispositivo, por dia, aproximadamente 22 mil veículos, 11 mil em cada sentido, atravessavam a linha férrea, tanto para a região central de Hortolândia quanto no sentido Sumaré. Quando pronto, o viaduto receberá uma média diária de 30 mil veículos.

“Este viaduto é a principal obra da nossa cidade. A população espera isso por mais de 40 anos e estamos concretizando este sonho. Por aqui, vamos realizar esta importante integração da SP-101, da região central de Hortolândia e Sumaré, além da Rodovia Anhanguera. Vamos em frente e em março a cidade terá sua principal obra entregue”, comentou o prefeito Zezé Gomes, durante vistoria nas obras, realizada na semana passada.

“O número de veículos que vão passar pelo viaduto ainda pode aumentar e, até dobrar, do que era antes de termos a obra concluída. Toda esta integração coloca Hortolândia no futuro da mobilidade urbana, crescendo, se desenvolvendo e se integrando com rodovias, cidades próximas, escoando de maneira ágil a produção. Tudo isso é um ciclo que gera empregos, fortalece a economia e traz novas pessoas à cidade”, explica o secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira.

OBRA EM CONCLUSÃO

De acordo com a Rumo Logística, nos próximos dias, serão realizadas pequenas ações estruturais além dos desvios no tráfego para a finalização da rotatória de acesso e saída do dispositivo que já está 90% concluído. O investimento total da obra é de aproximadamente 60 milhões de reais. A Prefeitura também avança no planejamento do entorno. Além da entrega do viaduto, está prevista, em breve, a revitalização da Praça da Igreja Matriz, cuja área foi parcialmente desafetada para viabilizar a obra.

O viaduto da Vila Real integra um conjunto de intervenções estruturais em Hortolândia. Nos últimos anos, a Prefeitura entregou o Superviário, os viadutos do Jardim Nova Europa e do Rosolém, e segue com frentes importantes em andamento: duplicação e prolongamento da avenida Panaíno, novas ligações viárias no Santa Emília e Jardim Sumarezinho, o novo viaduto da avenida Santana sobre a Rodovia dos Bandeirantes, além de intervenções nas regiões do Jardim Santa Clara do Lago e Jardim Amanda e na saída para Sumaré, entre a avenida São Francisco de Assis e a Honda. No local, a empresa Microsoft está em implantação e, como contrapartida, prepara a duplicação da Estrada Valêncio Calegari.

