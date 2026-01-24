Após GazetaPolicial- Um homem que dirigia seu carro pela rodovia SP 304 em Santa Bárbara d’Oeste foi preso em flagrante na madrugada deste sábado (24) por porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. Ele iria ensinar um adolescente a atirar.

Agentes da Polícia Militar do 19º BPM/I- policiais SD PM Livon e SD PM Renata, visualizou um veículo parado às margens da via em situação suspeita.

Ao tentarem fazer a abordagem, o condutor fugiu, sendo acompanhado e interceptado posteriormente na Avenida Antônio Moraes de Barros.

Na vistoria do automóvel, os policiais localizaram no banco do motorista um revólver calibre .38, municiado com seis cartuchos intactos, além de outros seis cartuchos deflagrados na lateral da porta do passageiro.

Dirigia mas tinha voz pastosa

O condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa e dificuldade de equilíbrio, além de ter recusado o teste do bafômetro.

O passageiro, um adolescente, relatou que o homem pretendia ensiná-lo a atirar com a arma.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e o menor foi apreendido e conduzido ao Plantão Policial.

A ocorrência foi registrada na delegacia, onde a prisão em flagrante foi ratificada pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e embriaguez ao volante. O adolescente foi liberado à sua responsável legal.

* 01 preso

* 01 menor liberado

