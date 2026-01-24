Desde a confirmação dos shows do BTS no Brasil, anunciados em 13 de janeiro, fãs da banda sul-coreana de K-pop têm se mobilizado de forma intensa para garantir condições mais justas, seguras e acessíveis para o público. Ao todo, 34 abaixo-assinados foram criados na plataforma Change.org, reunindo mais de 100 mil assinaturas até o momento.

A principal preocupação das fãs — conhecidas como ARMY — está relacionada aos preços dos ingressos e às taxas cobradas. O maior abaixo-assinado da mobilização, intitulado “BTS no Brasil: taxas justas para o show”, já ultrapassa 50 mil assinaturas e pede mais transparência e valores considerados compatíveis com a realidade do público brasileiro. Link : change.org/TaxasJustasBTS

Além da questão financeira, as petições abordam uma série de outros pontos ligados à experiência e à segurança dos shows. Entre elas:

2 abaixo-assinados pedem a proibição de acampamentos em filas , citando riscos à saúde e à segurança;

pedem a , citando riscos à saúde e à segurança; 5 petições tratam da disponibilização de cadeiras na pista , sendo uma delas contrária à medida;

tratam da , sendo uma delas contrária à medida; 10 abaixo-assinados solicitam a realização de shows em outras cidades , além de São Paulo. A maior dessas iniciativas pede uma apresentação em Fortaleza , mas há também mobilizações por Brasília, Rio de Janeiro, Manaus e Belém ;

solicitam a realização de shows em , além de São Paulo. A maior dessas iniciativas pede uma apresentação em , mas há também mobilizações por ; 1 petição cobra mais segurança no Estádio do Morumbi e em seus arredores ;

cobra mais ; 1 abaixo-assinado pede a proibição de acesso privilegiado para influenciadores e artistas, defendendo igualdade de tratamento entre os fãs. Link : change.org/ProibirInfluencersBTS

A mobilização é tão ampla que a Change.Org criou uma página especial na reunindo todos os abaixo-assinados, facilitando o acesso às diferentes reivindicações e fortalecendo a articulação coletiva do fandom.

Link : change.org/BTSArmyEmAcao

As iniciativas mostram como o fandom brasileiro do BTS tem usado ferramentas de mobilização digital para dialogar com produtoras, organizadores e autoridades, reforçando que grandes eventos precisam considerar não apenas o espetáculo, mas também acessibilidade, segurança e respeito ao público.

A movimentação segue crescendo e evidencia a força da organização coletiva das fãs, que transformam paixão pela música em participação ativa e engajamento cívico.

Sobre a Change.org Brasil A Change.org é a maior plataforma de abaixo-assinados do mundo. No Brasil desde 2012, é utilizada por mais de 34 milhões de pessoas, com mais de 70 mil petições criadas e média de 26 milhões de assinaturas por ano. Já são mais de mil campanhas com finais felizes, provando que a união de vozes e o ativismo digital alcançam conquistas que impactam vidas e a sociedade. A Change.org é uma organização sem fins lucrativos no Brasil e se sustenta unicamente por meio de doações. Para garantir completa independência, não aceita recursos de partidos políticos, publicidade ou empresas.

