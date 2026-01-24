Em discurso inflamado esta sexta-feira, o presidente Lula da Silva (PT) comentou pela primeira vez os detalhes do depoimento de Daniel Vorcaro à Polícia Federal (Corte 203).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O petista afirmou que o colapso do Banco Master não foi um acidente de percurso, mas um “golpe planejado” contra o sistema financeiro e os investidores.

Fala de Lula

“Esse cidadão do Master deu um golpe de R$ 40 bilhões e agora quer dizer que a culpa é da política”, declarou o presidente. Lula defendeu o rigor da fiscalização do Banco Central e criticou a tentativa de empresários de buscarem “atalhos” em Brasília para salvar instituições insolventes.

A fala marca uma mudança de postura do Planalto, que agora busca se distanciar de qualquer suspeita de lobby citada por Vorcaro.

Leia Mais notícias do Brasil