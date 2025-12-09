Idosas são contempladas com moradias na Vila da Melhor Idade da Prefeitura de Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu em seu gabinete nesta segunda-feira (08/12), as novas moradoras da Vila da Melhor Idade da Prefeitura de Nova Odessa. Também estiveram presentes o vice-prefeito, Alessandro Miranda, o Mineirinho e a vereadora Márcia Rebeschini. As idosas beneficiadas, Ângela Maria do Carmo, Maria Regina Aniceto Almeida e Paulo Carmélia, foram contempladas com uma moradia recém-reformada do conjunto habitacional que fica no Jardim Santa Rita 2.

“Realizar o sonho da casa própria é uma conquista que emociona e transforma vidas. É extremamente gratificante entregar as chaves a essas idosas que agora passam a integrar a Vila Melhor Idade. Agradeço a vereadora Márcia, a diretora de Assistência Social, Shirley Barbosa, e a assistente social Cristina Bellinati Bizoto pelo apoio e dedicação que tornaram este momento possível”, afirmou Leitinho.

O vice-prefeito, Alessandro Miranda, o Mineirinho destacou uma importante conquista do primeiro mandato. “Conseguimos, em parceria com a empresa responsável por um empreendimento da cidade, a contrapartida necessária para reformar todas as casas da Vila Melhor Idade. Isso representa cuidado, respeito e compromisso com a nossa população”, disse.

Vila da Melhor Idade

Lançado em 2011, o conjunto habitacional da Vila Melhor Idade, no Jardim Santa Rita 2, é composto por cinco blocos, de seis casas geminadas e totalmente adequadas às normas de acessibilidade para idosos.

Desde então, as 30 casas populares, construídas em terrenos da prefeitura e pertencentes à Municipalidade, são cedidas de forma vitalícia e gratuitamente a idosos em situação vulnerável da cidade. Os habitantes não pagam nada pela ocupação das unidades, tendo de arcar apenas com os gastos dos serviços básicos, como água, luz e telefone.

