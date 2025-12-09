Emefei “Dona Pura” recebe nova pintura em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue avançando no cronograma de manutenção, reforma e ampliação das unidades da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de qualificar ainda mais os ambientes escolares e proporcionar melhores condições de convívio e aprendizado.

Entre as ações em andamento está a pintura completa do prédio da Emefei “Profª Purificacion Sanches Fonseca – Dona Pura”, localizada no Jardim Monte Líbano. Outras unidades também recebem melhorias. Na EMEI “Olímpia Gelli Romi”, no Jardim Europa, está em execução a construção de uma nova mureta e a instalação de alambrado. Já na EMEI “Prof. Cleiton de Oliveira”, no Jardim Dona Regina, será implantado um novo palco.

Obras

As obras, serviços e manutenções preventivas e corretivas seguem em diversas escolas municipais, conforme cronograma elaborado pela Secretaria de Educação.

Atualmente, a Rede Municipal de Ensino conta com 56 unidades escolares, atendendo mais de 15 mil estudantes – desde a Educação Infantil (creche) até a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

