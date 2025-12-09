Prefeitura realiza plantio de jacarandás no Jardim Ipiranga
A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, está realizando o plantio de mudas de jacarandá-mimoso na Rua Igaratá, no Jardim Ipiranga. Ao todo, serão plantadas 30 árvores no canteiro da via, visando promover o paisagismo e a arborização urbana. O chefe de Gabinete da Prefeitura, Franco Sardelli, acompanhou o início dos trabalhos nesta segunda-feira (8).
Originário da região sul do Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia, o jacarandá-mimoso cresce até 15 metros de altura e tem flores da cor azul-arroxeada.
A secretária de Meio Ambiente de Americana, Andréa Cristina Gonçales, destacou o impacto da iniciativa. “A arborização urbana promove ambientes sustentáveis e melhora a qualidade do ar e o bem-estar da população. O espaço será renovado e trará uma nova paisagem para a cidade”, disse.
“Essas plantas têm um crescimento rápido e, por isso, são ideais para o plantio nas ruas e praças, embelezando a cidade com suas flores”, acrescentou o diretor da Unidade de Praças e Jardins (UPJ), Antonio Donizete de Paula.
