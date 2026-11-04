A jornalista Caroline Nunes lança “Imigração Italiana: os desafios, os sonhos e a construção de uma nova vida no Brasil”, obra que reconstrói a trajetória dos imigrantes italianos que, a partir do final do século XIX, deixaram a pobreza rural e a crise da Itália recém-unificada rumo à promessa incerta de prosperidade no Brasil.

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O livro é o primeiro volume de uma série dedicada a investigar, registrar e valorizar a influência da imigração italiana na formação do país.

A obra acompanha o leitor desde a despedida na terra natal e a travessia em navios superlotados, até a dura realidade do sistema de colonato nas fazendas de café paulistas, a formação de comunidades e dialetos como o “Talian”, e a consolidação de um legado cultural que hoje se manifesta na culinária, no sotaque e nos costumes de milhões de brasileiros.

O livro também aborda a cidadania italiana por descendência (iure sanguinis), incluindo as mudanças recentes na legislação italiana — tema com o qual Caroline atua diariamente, ao lado do marido, ajudando milhares de pessoas em seus processos de reconhecimento.

“Este livro nasceu dessa vontade de voltar no tempo e tentar compreender uma pergunta que, durante muitos anos, esteve silenciosamente dentro de mim: o que meus antepassados viveram para que, tantos anos depois, eu existisse?”, conta a autora.

“Quando a história também é nossa, não existe distância suficiente. A pesquisa deixa de ser apenas trabalho: ela toca a memória, toca a família, toca a identidade e, algumas vezes, alcança lugares que nem sabíamos existir dentro de nós.”

Estruturado em seis capítulos, um epílogo e um glossário de termos italianos, o livro combina rigor histórico e pesquisa documental com a experiência de quem, no dia a dia, ajuda famílias a reencontrar suas raízes através de documentos, sobrenomes e certidões.

É leitura recomendada para descendentes de italianos, interessados em história da imigração e genealogia, e para quem deseja compreender o contexto histórico e as mudanças recentes da cidadania italiana por descendência.

SOBRE O LIVRO Imigração Italiana

“Imigração Italiana: os desafios, os sonhos e a construção de uma nova vida no Brasil” é o primeiro volume de uma série que acompanha diferentes dimensões da presença italiana no Brasil — história, memória, cultura, gastronomia, vinho, linguagem, arte, territórios e comunidades.

SOBRE A AUTORA

Caroline Nunes é jornalista, turismóloga e descendente de italianos.

Durante sua atuação jornalística, em Campinas, escreveu uma coluna dedicada aos nomes das ruas e às histórias ligadas aos distritos de Sousas e Joaquim Egídio. Em 2019, mudou-se para a Itália com o marido e passou a atuar com pesquisa documental e reconhecimento de cidadania italiana. Sua trajetória profissional e pessoal se entrelaça com a história que conta neste livro — uma história de raízes, identidade e busca incessante por pertencimento.

Em suas pesquisas familiares, Caroline reconstruiu caminhos ligados aos sobrenomes Sciotti e Mazzoni, e mais de 115 membros de sua família tiveram a cidadania italiana reconhecida por meio de seu trabalho. Aolongo dos anos, transformou sua experiência pessoal em profissão.

Hoje, ao lado do marido, auxilia milhares de pessoas a realizarem seus sonhos e a alcançarem uma vida melhor através do reconhecimento da cidadania italiana. Para ela, cada processo, cada documento rastreado e cada sobrenome decifrado é mais do que burocracia: é uma história de família recuperada, uma identidade restaurada.

Foi justamente esse contato diário com os relatos de tantos descendentes que revelou a Caroline uma constante: a dualidade entre sofrimento e resistência presente na maioria dessas histórias — trajetórias de pessoas notáveis que deram origem a descendentes igualmente extraordinários, com quem ela vem se relacionando ao longo dos anos.

Essa vivência é a base de “Imigração Italiana”, primeiro livro de sua carreira como autora.

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