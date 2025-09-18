Imunização felina: vacinação contra FeLV deve ser prioridade no Brasil

Nova vacina e parceria entre indústria e comunidade veterinária buscam ampliar adesão à imunização e fortalecer a saúde populacional felina

Leia + sobre saúde

A medicina veterinária felina avança, mas a leucemia viral felina (FeLV) continua sendo uma das enfermidades infecciosas mais impactantes — e ao mesmo tempo negligenciada — nos centros urbanos brasileiros. Segundo as diretrizes da World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), divulgadas em 2024, a vacinação contra o vírus deixa de ser opcional e passa a integrar as condutas essenciais para gatos até um ano de idade e para gatos adultos expostos a fatores de risco, como ter acesso a ambientes externos ou conviverem com outros gatos que tenham acesso à rua.

O novo posicionamento internacional impulsiona também um movimento local: a chegada das vacinas da linha Purevax®, da Boehringer Ingelheim, que contempla as vacinas Purevax® RCPCh FeLV (quíntupla felina) e Purevax® FeLV (monovalente FeLV). Com o objetivo de contribuir com a ampliação da prevenção, a farmacêutica conta com a aliança da VetFamily, maior comunidade nacional e internacional de médicos-veterinários, para fortalecer as novas diretrizes e divulgar a tecnologia das vacinas para ampliar a cobertura vacinal nos atendimentos domiciliares, em clínicas e hospitais membros da VetFamily.

“Sabemos que o médico-veterinário precisa de ciência, suporte técnico e acesso facilitado às novidades para disponibilizar a seus pacientes. É exatamente isso que estamos oferecendo com a Boehringer Ingelheim: ferramentas para elevar o padrão da medicina felina no Brasil”, afirma a Country Manager da VetFamily no Brasil, Stella Grell.

Uma doença de alto impacto e baixa percepção

A FeLV é causada por um retrovírus que afeta o sistema imunológico do gato, favorecendo infecções secundárias, anemia e linfossarcoma (câncer que afeta o sistema linfático). Sua transmissão ocorre principalmente por lambeduras, compartilhamento de utensílios e mordidas.

De acordo com a literatura científica, cerca de 30% dos gatos persistentemente infectados evoluem para formas graves e fatais da doença em até três anos após o diagnóstico (Hartmann, 2006; Little, 2012). Apesar da gravidade, a cobertura vacinal no Brasil ainda é insuficiente, limitada por desconhecimento técnico dos responsáveis (tutores) e hesitação frente às vacinas.

De acordo com a nova versão das diretrizes de vacinação da WSAVA, os gatos devem ser vacinados contra FeLV a partir das 8 semanas de idade, com reforço entre 3 e 4 semanas após a primeira dose, seguido por uma nova aplicação um ano após o término da série inicial.

Para gatos adultos com histórico vacinal desconhecido, o protocolo indica duas doses, com intervalo de 3 a 4 semanas entre elas. Já a revacinação deve ser feita anualmente em felinos com alto risco de exposição e, a cada 2 ou 3 anos, naqueles considerados de baixo risco. Evitar a exposição é a melhor forma de prevenir a infecção por FeLV e apenas gatos com resultados negativos para FeLV devem ser vacinados.

“O responsável deve levar o gato para consultas regulares com o médico-veterinário, informando o histórico do felino e os aspectos do ambiente em que o mesmo reside para que o veterinário possa estabelecer o protocolo vacinal para aquele indivíduo, além das melhores práticas para prevenção”, reforça Stella.

Solução técnica, adesão prática

Com alto perfil de segurança, a linha Purevax® protege contra os principais agentes virais e bacterianos da rotina felina: panleucopenia felina, calicivirose, herpesvírus felino, FeLV e clamidiose.

Dentre os diferenciais da linha Purevax®, o principal deles é a redução de volume. Ambas as vacinas contam com dosagem reduzida de apenas 0,5 ml, o que torna a aplicação mais confortável, principalmente levando em consideração os locais recomendados para a vacinação em gatos (faces laterais das patas dianteiras e traseiras). Além disso, é a primeira linha de vacinas felinas a levar o selo “Easy to Give” da International Society of Feline Medicine (ISFM), reforçando que as vacinas são cat friendly e fáceis de aplicar. A linha Purevax® conta com a tecnologia recombinante para a fração FeLV e dispensa a utilização de adjuvantes de imunidade, reduzindo o nível de inflamação no local da aplicação.

“No Brasil, lidamos com um paradoxo: temos acesso a vacinas seguras e eficazes, mas ainda enfrentamos baixa cobertura vacinal contra uma das doenças mais devastadoras para os felinos. Purevax® chega ao Brasil para elevar a vacinação felina ao próximo nível, com foco principal em manejo cat friendly, segurança, alta eficácia e conforto para o gato, com a primeira linha de vacinas felinas em apenas 0,5 ml e totalmente livre de adjuvantes, do jeitinho que o gato precisa”, explica a consultora técnica da Boehringer Ingelheim, Mariana Silva.

Médicos-veterinários como agentes de transformação

Em um país onde a adoção de felinos vem crescendo, mas, diante de protocolos de saúde preventiva ainda heterogêneos, o papel do médico-veterinário é essencial. A abordagem técnica, o uso de exames de triagem e a construção de confiança com os responsáveis são determinantes para o sucesso da imunização e a proteção coletiva dos gatos.

“A prevenção começa com conhecimento e tecnologia. Por isso, nosso foco é orientar uma comunidade de médicos-veterinários bem informados, bem treinados e com acesso facilitado às mais modernas formas de imunização — tudo para proteger, com excelência, a saúde felina coletiva.”, finaliza Stella.

Sobre a VetFamily

Organização global líder em soluções para clínicas veterinárias independentes, é parte do Vimian Group, tem sede em Estocolmo (Suécia) e reúne mais de 9.000 clínicas e 25 mil veterinários em mais de 11 países da União Europeia, Estados Unidos, Austrália e Brasil. Seu objetivo principal é contribuir para a melhor administração e lucratividade das clínicas, oferecendo diversos serviços, como centralização da negociação com parceiros comerciais, apoio à gestão e disseminação de conhecimento.

Sobre a Boehringer Ingelheim Animal Health

Líder global em saúde animal, a Boehringer Ingelheim desenvolve soluções baseadas em ciência e inovação, com foco em prevenção, qualidade de vida e bem-estar dos pets e seus tutores.