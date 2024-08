Influencer Felca comemora fim do twitter.

Ele ficou famoso este ano depois de fazer uma avaliação de maquiagem vendida nas redes.

Felca agradece ao ‘Xandão’ e a Elon Musk e todos os envolvidos.

Musa do OnlyFans fatura R$ 50 mil com fetiche de esposa infiel para cornos

A influenciadora e cosplay Emanuelly Raquel tem feito sucesso e lucrando alto na plataforma OnlyFans com a publicação de vídeos onde ela explora o fetiche de encarnar uma esposa infiel para vários homens serem “feitos de corno”.

Para muitas pessoas, “levar chifre” pode ser algo bastante desagradável. No entanto, para Emanuelly, a dinâmica vem rendendo em torno de R$ 50 mil por mês. Nas gravações, ela se relaciona com outros homens fingindo ser a esposa do assinante na frente do próprio.

“Faço vários vídeos para corninhos, aliás é um fetiche que amo fazer! Onde eu finjo ser a esposa e traio ele com amigos, personal, alguém do trabalho dele, cada vez faço um vídeo traindo com alguém diferente, e eles vão a loucura! Peço para me presentear com uma roupa nova, para eu usar com os machos, calcinhas, pagar salão e assim vai! É bem divertido!”, afirma.

A modelo também realiza cosplays e roleplays e atende o desejo dos fãs assinantes gringos que pagam milhares de dólares para fazer vídeos exclusivos muito personagens de filmes, séries e anime.

“Normalmente eles pedem personagens de filmes, séries e muitooo anime. Eles curtem muito Chun Li, Princesa Leia, Kitana, Nico Robi. Inclusive tenho clientes gringos já me pagam milhares de dólares para eu fazer vídeos exclusivos de Cosplays e Roleplays (roleplay como enfermeira, policial, Professora e Esposa Infiel)”, declarou.

