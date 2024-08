Pague Menos anuncia ‘mega padaria’ e contrata para 14 funções

A Rede de Supermercados Pague Menos anunciou nesta semana que está “prestes a inaugurar um marco em sua trajetória de excelência”: sua nova Central de Panificação na cidade de Nova Odessa. Pensada para abastecer todas as 36 lojas, o projeto faz parte do audacioso plano de expansão da rede e acontecerá em fases, com previsão para início em novembro de 2024 e conclusão prevista para fevereiro de 2025.

A nova Central de Panificação promete ser uma referência, sendo reconhecida pela qualidade inigualável de seus itens.

“Estamos crescendo para oferecer ainda mais qualidade aos nossos Clientes. Temos o prazer de anunciar a inauguração da nossa nova Central de Panificação. Esse moderno espaço produzirá, com todo o cuidado e excelência, os itens que você ama, garantindo produtos frescos e de alta qualidade”, afirmou Ozeias Pereira Oliveira, gerente de Novos Negócios da Rede de Supermercados Pague Menos.

Todo o plano de expansão da Rede de Supermercados Pague Menos visa melhorar a experiência do Cliente, e essa novidade não é diferente.

“Identificamos oportunidades significativas para aprimorar nossos serviços, e essa central é um passo decisivo nessa direção. Assim, reforçamos o nosso compromisso de levar o melhor para a mesa do nossos Clientes, todos os dias”, comentou Remo Leite Torres, gerente de Produção da Central de Panificação do Pague Menos.

PROCESSO SELETIVO

Quem quer participar dessa expansão, o Pague Menos promove nesta segunda-feira, dia 02 de setembro, um processo seletivo para o preenchimento de diversas vagas de trabalho, em 14 funções diferentes. A ação acontece no Auditório do Paço Municipal da Prefeitura de Nova Odessa, localizado na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro.

“Venha fazer parte dessa jornada e ajudar a proporcionar a melhor experiência para milhares de lares, venha trabalhar na Rede de Supermercados Pague Menos. Visando a montagem de uma equipe especializada, confira as vagas abertas e candidate-se pelo site https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/”, acrescentou a rede.

As vagas abertas são:

• Conferente de Notas: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1326925

• Conferente de Plataforma: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1326907

• Confeiteiro: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1326854

• Cozinheiro: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1326859

• Analista de PCP: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=587E0B69D2F2A38E

• Estoquista: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1325721

• Inspetor de Controle de Qualidade: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1308635

• Lider de setor: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1308605

• Motorista: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1308723

• Op Logístico: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1326935

• Operador de produção I: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1326691

• Operador de produção II: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1326739

• Operador de produção III: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1326766

• Padeiro: https://superpaguemenos.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=1326834