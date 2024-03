As inscrições para o curso gratuito de Elaboração de Projetos Culturais, oferecido pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Americana, terminam nesta sexta-feira (15). Os interessados podem se inscrever por meio do banner na página principal do site www.americana.sp.gov.br.

“O objetivo deste curso é capacitar os agentes culturais da cidade não apenas para os editais municipais, mas também para os editais estaduais, como o ProAC, e os editais federais, como a Lei de Incentivo à Cultura”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

As aulas serão realizadas às quintas-feiras, das 19h às 22h, e aos sábados, das 9h ao meio-dia, entre 4 de abril e 15 de junho, no Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) de Americana, na Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Jardim São Pedro.

Serão disponibilizadas 30 vagas, com duração de 60 horas. O interessado deve ter no mínimo 16 anos e Ensino Fundamental completo. Será oferecido acesso às temáticas de conceito (etapas de pré-produção, produção e pós-produção, elaboração e documentação); comunicação (marketing e divulgação); leis e regras jurídicas; direitos autorais; questões éticas em torno do uso de IA (Inteligência Artificial) na produção cultural e como garantir que os direitos autorais dos artistas sejam respeitados; proteção dos dados pessoais dos artistas e como a IA pode ser usada de forma responsável nesse contexto; leis de incentivo e editais; empreendedorismo cultural: gestão, aspectos financeiros e jurídicos.

A oficina de Elaboração de Projetos Culturais foi adquirida com investimento de R$ 24 mil, oriundos do Fundo Municipal de Cultura, e deferida pelo Comcult (Conselho Municipal de Cultura).