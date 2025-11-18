Ideias de home office para diferentes estilos de casa

Desde que o trabalho remoto passou a fazer parte da rotina de muitas pessoas, cresceu também a necessidade de dispor de um espaço dedicado exclusivamente às atividades profissionais em casa. E, embora pareça uma tarefa simples, montar um home office requer atenção a particularidades que fazem toda a diferença para garantir produtividade, organização e ergonomia.

Para o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, não existe um tipo único e certo de home office, mas sim aquele que melhor combina com o perfil do morador. “O espaço precisa refletir o uso que terá no cotidiano. Há quem trabalhe em casa todos os dias, mas também quem precise apenas de um ambiente híbrido ou de apoio para estudar, planejar a rotina ou resolver tarefas pontuais”, explica o profissional.

Inspirado em seus projetos, Bruno apresenta diferentes ideias e configurações de home office que mostram como é possível adaptar o ambiente ao estilo de vida e ao espaço disponível em casa.

Home office no quarto de hóspedes

Esse espaço recebe os hóspedes com conforto e, no dia a dia, se transforma em um escritório funcional, com uma bancada generosa e uma cadeira ergonômica que garantem produtividade e bem-estar | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

O quarto de hóspedes é um ótimo candidato para receber um home office de uso constante ou pontual. Para tanto, o arquiteto recomenda bancadas leves, móveis multifuncionais e armazenamento embutido para tornar o espaço prático e versátil.

“A ideia é que o ambiente funcione bem nas duas situações, por isso é importante ter materiais de fácil manutenção e móveis planejados. Além disso, tomadas bem posicionadas ajudam ambas as funções”, comenta Bruno.

Para acomodar o home office no quarto de visitas, Bruno Moraes criou uma mesa em L com rodízios de silicone e estrutura de serralheria. O tampo de madeira desliza com facilidade, permitindo que a cliente aproveite melhor a luz natural e a vista urbana | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Home office duplo

O home office compartilhado do casal possui a bancada feita sob medida posicionada junto à janela. Além de aproveitar a iluminação natural, essa solução melhora o conforto visual e amplia a sensação de espaço, reduzindo também a necessidade de iluminação artificial ao longo do dia | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Quando duas pessoas trabalham em casa, o espaço precisa oferecer autonomia conforto e organização impecável. Além das tradicionais cadeiras ergonômicas, o arquiteto destaca a importância de delimitar áreas individuais para que cada um tenha seu próprio espaço e estilo. “Armários, nichos e iluminação independente ajudam a manter a ordem e dar identidade a cada posto de trabalho”, diz Bruno.

Além disso, materiais como laminados amadeirados e acabamentos foscos trazem aconchego e ajudam a reduzir reflexos de luz nas telas.

Home office integrado: na sala, living ou hall

Nos projetos integrados, o home office pode se encaixar discretamente em salas e até mesmo no hall de entrada, desde que mantenha a identidade visual do ambiente.

Neste apartamento, a bancada de TV ganhou dupla função e manteve o visual limpo da sala | Projeto BMA Studio | Foto: Luis Gomes

“Nesses casos, é importante que o home office pareça parte da decoração e não um elemento improvisado”, explica. Para quem vive em apartamentos menores, Bruno considera essa uma excelente solução, junto de recursos inteligentes como bancadas embutidas, painéis com passagem interna de fios e materiais de acabamento resistente e visual leve, que ajudam a não poluir o ambiente.

Home office exclusivo

A relação correta entre mesa, cadeira e postura evita tensões musculares e melhora o conforto durante o trabalho | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Para quem tem a possibilidade de dedicar um cômodo exclusivamente ao trabalho, o ideal é criar um ambiente que favoreça a concentração e a produtividade. “Um espaço separado ajuda a manter uma rotina mais equilibrada entre vida pessoal e profissional”, diz o arquiteto.

Bruno recomenda mesas amplas, boa iluminação natural e revestimentos acústicos, além de espaços dedicados a equipamentos como computador, teclado, mouse, base cooler, impressora e carregadores.

Home office na varanda

O cantinho do home office, próximo à varanda, foi projetado ao lado de um jardim de vasos que emite uma atmosfera naturalista e leve. Em destaque a cadeira Larque, de jequitibá e palhinha | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

A varanda é um dos locais mais inspiradores para o trabalho remoto, especialmente quando bem protegida do sol e do vento. “A luz natural é um dos maiores aliados do bem-estar no home office, mas é importante equilibrar com proteção solar e ventilação adequada”, reforça Bruno. Para isso, ele indica mobiliário adequado para exposição solar, persianas filtrantes e um pequeno jardim ou vasos com plantas, que ajudam a tornar o espaço mais agradável e estimulante.

Home office na sala de videogame

Neste cômodo criado sob medida para o morador que trabalha com criação de videogames, o arquiteto planejou uma marcenaria em MDF com visual amadeirado e no armário uma exposição da coleção geek | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Quando o home office divide espaço com a área de jogos, o segredo está em equilibrar lazer e produtividade. A decoração pode ser mais descontraída, com cores vibrantes, LED decorativo e acabamentos metálicos, mas não pode abrir mão da ergonomia.

“O ideal é que o espaço de trabalho tenha sua própria identidade, mas dialogue com o estilo gamer. Para começar uma boa cadeira, mesa resistente ao uso constante e organização de cabos garantem conforto mesmo durante longas horas de uso”, finaliza Bruno Moraes.

