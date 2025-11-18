Nova regra da Anatel começa a valer prometendo o fim das ligações falsas

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Receber uma ligação de um número desconhecido e hesitar em atender virou hábito no dia a dia dos brasileiros. Com o aumento de fraudes e golpes, o telefone que já foi símbolo de confiança, perdeu a sua credibilidade ao longo dos tempos. Mas essa realidade está prestes a mudar. Desde o último sábado, 15 de novembro, entrou em vigor a nova norma da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que torna obrigatória a autenticação digital de chamadas feitas por grandes empresas, a partir do uso da solução de origem verificada, também conhecida por Stir Sheken.

em 14 de agosto de 2025, é um passo decisivo para combater o uso de números falsos ou clonados, prática conhecida como spoofing, e reduzir o volume de ligações automáticas em massa, os temidos robocalls.

Com a nova regulamentação, empresas que realizam mais de 500 mil ligações por mês deverão autenticar todas as chamadas. O prazo dado pela Anatel foi de 90 dias – finalizado no sábado, 15 de novembro – para que as empresas de telefonia móvel se adequassem, independente do tamanho e da quantidade de clientes.

A partir do burburinho se formou, desde a discussão até a definição de fato, certamente, muitas dúvidas pairam na cabeça das pessoas: O que é Stir Shaken? O que isso vai mudar na minha vida? Como vou saber se a ligação que estou recebendo é mesmo de determinada empresa? Essa determinação vai me blindar dos golpes e fraudes?

Para início de conversa é bom que fique bem clara a importância que toda essa mudança e adoção de sistema certificado pela Anatel representam para o futuro das telecomunicações. O Stir Shaken é identificado como uma tecnologia que cria um “carimbo digital” para cada ligação. Ao ser originada, a chamada passa por uma verificação que confirma se o número realmente pertence à empresa que está fazendo o contato. Quando chega ao celular do usuário, o sistema exibe o nome da instituição, o logotipo e o motivo do contato. Todas essas informações acessíveis garantem que o consumidor saiba exatamente quem está ligando.

De acordo com Willian Radin, COO da Ativos Capital – ecossistema de inovação que integra Martech, Comunicação e Cloud e detentor da marca Brasilfone, que incorporou a ferramenta ao seu portfólio –, a tecnologia representa um divisor de águas no setor de telecomunicações: “O Stir Shaken é uma virada de chave para a confiança nas comunicações. No lado das empresas, o sistema passa a oferecer ao cliente uma experiência de contato mais segura, transparente e personalizada. Já para o usuário final, ele permite que o cliente volte a atender o telefone com segurança, sabendo que está falando com uma empresa legítima.”

Nos últimos anos, o crescimento de fraudes telefônicas e ligações indesejadas levou o setor de telecomunicações a buscar soluções mais robustas. De acordo com dados da Truecaller, o Brasil está entre os países que mais sofrem com chamadas de spam. São mais de 20 ligações indesejadas por usuário por mês, em média. O Stir Shaken surge como uma alternativa definitiva a esse problema.

Implementado há alguns anos em países como Estados Unidos e Canadá, o protocolo reduziu drasticamente as chamadas fraudulentas e melhorou a imagem da telefonia como canal de relacionamento. Segundo Radin, a mudança também traz benefícios para o próprio mercado. “A autenticação eleva o padrão de qualidade. Empresas que investem em tecnologia e transparência sairão à frente. Já quem insiste em práticas ultrapassadas de discagem em massa ficará para trás.”

Com a implementação do Stir Shaken, a tecnologia abre espaço para novas formas de interação entre empresas e consumidores, integrando voz, inteligência artificial e canais digitais. “O telefone nunca deixou de ser um canal poderoso de relacionamento. O que faltava era confiança. Agora, com a autenticação, estamos reconstruindo essa ponte entre marcas e pessoas. Do ponto de vista do consumidor final, o que muda é a confiança de receber uma chamada verificada que vai alcançar o seu propósito de comunicar ou resolver um problema”, enfatiza Radin.

Mudanças e adequações que vieram com a medida

Responsável pela regulação do serviço de telefonia móvel no Brasil, a Anatel manteve uma postura firme na aplicação das novas medidas. Além de determinar um prazo para que o serviço começasse a ser oferecido pelas operadoras em todo o território nacional, sem prorrogações, e o uso do prefixo 0303, que antes identificava ligações de telemarketing, foi oficialmente descartado por não oferecer segurança contra falsificações. A decisão reforça o compromisso do órgão com a rastreabilidade e autenticidade das ligações, tornando o Brasil um dos primeiros países da América Latina a adotar o modelo em larga escala.

Apesar do avanço regulatório, especialistas reconhecem que há desafios na implementação. Octávio Carradore, CEO da Ativos Capital, destaca que “a tecnologia existe e está pronta, mas ainda falta investimento por parte das operadoras para que a autenticação funcione em larga escala. Com a efetivação da operação do Stir Shaken, a expectativa é que esse problema seja resolvido e a população possa contar com o sistema funcionando plenamente.” Com isso, completa Carradore, “a meta da Anatel em requalificar a comunicação por voz, garantindo que cada ligação tenha um rosto, um nome e uma origem verificável seja alcançada.”

Com o desenvolvimento da tecnologia e os investimentos em melhoria dos serviços prestados, a Brasilfone, especialista em soluções de comunicação em grande escala, é uma das primeiras empresas do setor de comunicação do país a oferecer a tecnologia de forma comercial e estruturada. Para adesão, as empresas interessadas passam por uma validação junto à Anatel e à ABR Telecom, apresentando documentos que comprovem sua identidade. Após a homologação, a Brasilfone ativa o serviço em até dez dias, garantindo que todas as chamadas daquela marca passem a ser autenticadas.

“Para o mercado corporativo, além da segurança, o Stir Shaken representa um novo nível de hiperpersonalização onde o número de telefone deixa de ser um conjunto aleatório de dígitos e se transforma em um ponto de contato direto entre a marca e o cliente. Isso significa que, do ponto de vista comercial, a ligação passa a ser uma ferramenta de relacionamento de marca, e não apenas um canal de atendimento”, explica Willian Radin. Empresas de setores como bancos, e-commerce, saúde e educação poderão adotar o protocolo para tornar sua comunicação mais confiável.