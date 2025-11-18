A Gama Guarda Municipal de Americana realizou, na manhã desta terça-feira (18), mais uma edição da Operação Azul Marinho no bairro Cidade Jardim. A ação contou com equipes da ROMU e do patrulhamento operacional, que iniciaram os trabalhos por volta das 9h30.

A operação teve como foco a Rua das Petúnias e a Praça Oscar Ignácio de Souza, locais que vêm recebendo atenção especial para manutenção da ordem pública e coibição de ilícitos.

Durante as abordagens, diversas pessoas foram averiguadas, sendo que uma delas foi apresentada após ser flagrada com entorpecentes. As demais passaram por consulta policial e nenhuma possuía débitos com a Justiça. Todas foram orientadas pelas equipes e deixaram o local após recolherem seus pertences.

Gama e a operação

A Guarda Municipal reforça que ações como a Operação Azul Marinho seguem sendo realizadas rotineiramente em diferentes regiões da cidade, com o objetivo de aumentar a segurança e garantir a tranquilidade da população.

