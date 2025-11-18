Nova Odessa intensifica ações na Semana Estadual de Combate à Dengue

Agentes da Vigilância em Saúde intensificaram visitas, ações educativas e alertas sobre a doença à população.

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Vigilância Municipal em Saúde, realizou no último sábado (15/11) o “Arrastão da Dengue” no Jardim Santa Luiza, intensificando as ações da Semana Estadual de Combate à Dengue, promovida em novembro. Durante a manhã, a equipe de endemias percorreu todo o bairro, recolhendo possíveis criadouros e materiais inservíveis que poderiam acumular água e favorecer a proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Antes do Arrastão da Dengue, os técnicos de combate às endemias atuaram na Semana Estadual de Combate a Dengue, de 10 a 14/11. Nesse período, além de realizarem o trabalho diário de visitação de imóveis, chamado de “casa a casa”, eles priorizaram ações educativas nas Unidades Básicas de Saúde, na feira do Jardim Alvorada e na Rodoviária, orientando a população e distribuindo informativos sobre a doença.

Segundo a diretora da Vigilância em Saúde de Nova Odessa, Joseane Martins Gomes, de janeiro a outubro deste ano, Nova Odessa confirmou 774 casos de dengue e registrou dois óbitos. “No dia a dia, os agentes da Vigilância, visitam cerca de 32 imóveis por dia, totalizando entre 800 e 1 mil imóveis semanalmente, considerando toda a equipe. Cada agente fica responsável por uma UBS e responde pela área geográfica correspondente, garantindo cobertura contínua e monitoramento preventivo em todos os bairros”, disse ela.

Sintomas da Dengue

Entre os principais sintomas da Dengue estão febre alta, dor atrás dos olhos, dores no corpo e articulações, manchas avermelhadas na pele, coceira e náuseas. No momento, está em desenvolvimento avançado a Butantan-DV, a primeira vacina de dose única contra a Dengue. O imunizante, que apresentou 79,6% de eficácia geral e 89% contra formas graves, aguarda autorização da Anvisa para uso no país.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP