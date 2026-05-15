Evento promovido pela Prefeitura ocorre no domingo (31/05), com largada às 7h, em frente ao Paço Municipal

Continuam abertas as inscrições gratuitas para a nona edição do “Vem de Bike”, tradicional passeio ciclístico promovido pela Prefeitura de Hortolândia que acontece no domingo (31/05), a partir das 7h, e faz parte do calendário oficial das celebrações pelos 35 anos da cidade. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, o objetivo do evento é promover a mobilidade ativa e a sustentabilidade. O Evento contará com inúmeros participantes, grupos de ciclistas e serão entregues aos participantes as tradicionais camisetas. A inscrições podem ser realizadas por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTz8k5DaoNlxEsUzqYPlZwirraJlOFazMn7KGSkZx9H-tuDw/viewform ou no QR Code abaixo:

PERCURSO

Assim como nos anos anteriores, o percurso terá aproximadamente 5 km e passa pelas vias modernizadas e estruturadas de Hortolândia. A concentração será em frente ao Paço Municipal Prefeito Angelo Augusto Perugini – Palácio dos Migrantes, localizado rua Professora. Celina Franceschini Bueno, 100. Jardim Metropolitan.

RECORDE DE PARTICIPANTES

“Na última edição tivemos aproximadamente 1.400 participantes. A cada ano, mais adeptos do ciclismo escolhem nossa cidade para participar deste evento. O investimento na malha cicloviária com ciclovias interligadas é um dos nossos pilares da gestão que corrobora com nossas vias modernizadas. Temos 60 quilômetros de ciclovia e chegaremos a nossa meta que são os 100 quilômetros. Segurança para os ciclistas e desenvolvimento com sustentabilidade devem ser comemorados em Hortolândia”,comenta o secretário de Mobilidade Urbana, Atílio André Pereira.