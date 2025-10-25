A chegada do iPhone 17 às lojas brasileiras em setembro atraiu os olhares dos fãs da marca, mas, na prática, quem continua dominando as vendas é o iPhone 11. Segundo dados da Trocafone, empresa especializada em smartphones seminovos, o modelo lançado em 2019 manteve a liderança nas vendas em 2025, repetindo o bom desempenho do ano anterior e confirmando o interesse do público por versões anteriores mais acessíveis.

O levantamento da empresa revela que, em 2024 e 2025, o top 5 de smartphones seminovos mais vendidos no Brasil foi composto inteiramente por modelos da Apple. No ano passado, o ranking foi liderado pelo iPhone 11, seguido do iPhone XR e do iPhone 12.

Já em 2025, o iPhone 12 ultrapassou o XR e consolidou-se na segunda posição, enquanto o iPhone 13 e o iPhone SE (2ª geração) completaram a lista.

A permanência dos mesmos modelos por dois anos consecutivos mostra que os consumidores brasileiros continuam enxergando nas versões anteriores da Apple uma combinação de desempenho, confiabilidade e preço acessível.

Segundo Flávio Peres, CEO da Trocafone, essa estabilidade nas vendas reforça a maturidade do mercado e o perfil mais racional do consumidor. “O público busca cada vez mais equilíbrio entre performance e custo. Modelos como o iPhone 11 e o 12 seguem entregando excelente experiência de uso por um preço muito inferior ao de um lançamento”, explica.

Segundo dados da IDC, o mercado global de smartphones usados e recondicionados segue em forte expansão. Em 2024, foram vendidos 338 milhões de aparelhos, um crescimento de 9,3% em relação ao ano anterior. A consultoria projeta que o setor ultrapasse 430 milhões de unidades até 2027, com uma taxa média anual de crescimento de 8,8% entre 2022 e 2027. Pela primeira vez, o ritmo de expansão dos usados superou o dos novos, impulsionado pelo aumento dos preços de lançamento, pela adesão aos programas de trade-in e pela busca por alternativas mais sustentáveis.

“Mesmo com a chegada do iPhone 17 e de seus modelos premium, o comportamento do consumidor brasileiro indica que os smartphones de gerações anteriores continuam sendo protagonistas no mercado nacional, um reflexo direto da busca por compras inteligentes, durabilidade e menor impacto ambiental”, conclui Peres.

Sobre a Trocafone

A Trocafone possui um portfólio completo de soluções voltadas para varejos, seguradoras, fabricantes, operadoras, instituições financeiras e, principalmente, para o consumidor final e para o meio ambiente. Além disso, a empresa se consolida como o maior e mais avançado centro de reparos de smartphone do Brasil.

Criada com uma cultura baseada no recommerce, a empresa comercializa smartphones seminovos por meio de diferentes plataformas – website, lojas, marketplaces, etc. Trata-se de um negócio sustentável, pois promove a inclusão digital e traz benefícios econômicos para a sociedade ao mesmo tempo que contribui para a redução de resíduos eletrônicos, sendo consciente com o meio ambiente.