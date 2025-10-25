Um homem jovem morreu após cair da moto e ser atropelado esta noite em Santa Bárbara. O grave acidente mobilizou equipes de resgate na noite deste sábado (25) na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304.

O motociclista de 26 anos caiu na altura do km 143, próximo à Usina Furlan, sentido Americana. Ele acabou sendo atropelado por um caminhão e, em seguida, por um carro.

A vítima, ainda não identificada, foi socorrida em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto-Socorro Edison Mano. Equipes do Departamento de Estradas e Rodagem (DER) também estão no local atendendo a ocorrência.

Jovem não resistiu

O rapaz não teria resistido aos choques e teria ido a óbito.

