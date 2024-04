Irã ataca Israel com mísseis; Tel Aviv como alvo

O Irã lançou uma onda de drones contra Israel neste sábado (13/4), segundo as Forças de Defesa de Israel (IDF) e segundo o próprio governo iraniano, em uma represália que já era esperada. O Irã havia prometido retaliar depois de um ataque ao seu consulado na Síria, no dia 1º de abril, que matou vários comandantes iranianos e que foi atribuído à Israel.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

As IDF disseram que a onda de ataques pode levar horas para chegar a Israel, a uma distância de 1.800 km. As forças israelenses estão em alerta máximo e “monitorando todos os alvos”.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que os “sistemas defensivos” de Israel estão funcionando e que estão prontos para qualquer cenário.

“Agradecemos a posição dos EUA ao lado de Israel, bem como o apoio da Grã-Bretanha, da França e de muitos outros países”, disse ele.

Uma porta-voz da Casa Branca disse que o presidente americano Joe Biden está recebendo atualizações sobre a situação e que o apoio do país à Israel é total.

“O presidente Biden foi claro: o nosso apoio à segurança de Israel é inflexível. Os Estados Unidos estarão ao lado do povo de Israel e apoiarão a sua defesa contra estas ameaças do Irã”, disse Adrienne Watson, porta voz de Segurança Nacional dos EUA.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP