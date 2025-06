Isabelly Vidal e Hytalo Santos, acusações e violência

Isabelly Vidal gravou um vídeo afirmando foi violentada sexualmente por um homem este final de semana. Ela aparece no meio da rua e diz que o homem se dispôs a ajudá-la após ela ter exposto outro influencer, Hytalo Santos.

A influenciadora ja dizia estar se sentindo ameaçada antes de tudo acontecer.

Isabelly Vidal gravou logo depois ataque

“A prova de que a internet não existe: eu acabei de ser estuprada e estou pedindo ajuda, e ninguém para. Acabei de ser estuprada pelo garoto que estava fingindo que estava ajudando a gente. Eu estou pelada aqui, no meio da rua, ninguém quer me ajudar. Não vou entrar no carro da polícia sozinha”, desabafou Izabelly.

Ela tem mais de 513 mil seguidores, publicou horas depois um exame de corpo de delito. “Absurdo chegar a esse ponto. Não foi o Hytalo Santos não, foi o estado que acoberta e patrocina o grande mercado de pedofilia porque faturam muito com isso”, escreveu.

Antes de publicar o vídeo informando que foi abusada, a influencer fez uma série de stories no Instagram afirmando que estava sendo ameaçada e fez acusações contra Hytalo.

