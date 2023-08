Jade Picon: técnica de recuperação rápida, nem precisa citar colocação silicone

A atriz e influenciadora revelou na internet que após anos treinando e com alimentação bastante regrada, acabou perdendo o volume que tinha nos seios, o que a fez sentir a necessidade de colocar próteses de silicone.

A decisão de Jade, no entanto, foi de não comentar muito sobre o assunto para não causar polêmica ou influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo procedimento sem a real necessidade.

Doutor Ícaro Samuel, cirurgião plástico, referência em prótese de silicone e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, comenta que atualmente com as novas tecnologias e a técnica chamada R24R é possível passar pelo procedimento com total discrição, sem nenhum comentário sobre o assunto.

“Com a cirurgia de prótese R24R é possível que a paciente se recupere em apenas 24 horas, já que a alta hospitalar acontece entre 3 a 4 horas após o procedimento. No dia seguinte à cirurgia, a paciente já consegue retomar as atividades diárias como trabalhar, dirigir, pentear os cabelos e até levantar pouco peso. Já as atividades físicas estão liberadas após 3 semanas”, explica.

Além do tempo reduzido, a técnica traz mais resultado porque o implante de silicone é posicionado abaixo do músculo, o que impede que ele se desloque. A pele não fica marcada com irregularidades e a aparência também fica bem mais natural.

Segurança é outro benefício da R24R, o procedimento leva em torno de 45 minutos e o tempo de internação hospitalar é algo importante a ser considerado. Tudo isso só é possível graças à alta tecnologia – desde as pinças até os equipamentos mais complexos são específicos – e o procedimento é realizado sem sangramento, sem rasgar músculo, nem esgarçar tecido. “Esses são aspectos imprescindíveis da R24R, não cair uma gota de sangue, esse é o objetivo, não causar nenhum processo inflamatório porque é isso que permite a liberação muscular e uma recuperação tão rápida”, garante Samuel.

Após a colocação do implante de silicone é feito o Sutiã Interno, que consiste na fixação do sulco mamário para a prótese ficar mais firme. Isto resulta em mais conforto e na prevenção da flacidez por gravidade. “A técnica do sutiã interno exerce a mesma função de um sutiã comum, que promove a sustentação da mama. Outro benefício é que a cicatriz é tão pequena que fica quase imperceptível, pois nós utilizamos cola cirúrgica”, revela.

Sobre a contraindicação, a cirurgia R24R só não pode ser realizada em pessoas que estão fora do peso, que desejam aumentar as mamas, mas que têm grau elevado de flacidez e em quem deseja trocar a prótese. “Por estar no peso ideal, ser jovem e ser a primeira cirurgia, Jade estaria totalmente apta para o procedimento”, finaliza o médico.

Sobre Ícaro Samuel:

Médico formado pela Universidade Federal de Pelotas com residência em cirurgia plástica e reparadora pelo Hospital Federal dos Servidores do Rio de Janeiro. Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos (BAPS) e da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS). CRM – 003697/TO.

Referência em prótese de silicone de recuperação rápida (R24R) e Lipo HD de alta definição. Embaixador da Total Definer no Brasil. Criador e influenciador do método Dream Day, que tem o objetivo de fazer com que a cirurgia plástica seja um verdadeiro sonho desde o primeiro contato com a clínica. Já fez mais de 5 mil procedimentos (ou sonhos realizados). Escritor do livro: Ame-se! Você em primeiro lugar. Palestrante reconhecido no Brasil e no exterior. Fundador do Instituto Plástica Academy, um centro de treinamento para profissionais da saúde e clínicas estéticas.

