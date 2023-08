Após aprovação, Hospital do Câncer de Americana será custeado pelo governo federal

Hospital do Câncer de Americana. A Secretaria Municipal de Saúde anunciou, nesta segunda-feira (21), que a equipe técnica do Ministério da Saúde aprovou a solicitação do município para habilitação do Centro de Oncologia de Americana como Unacon. Isso significa que todos os requisitos foram cumpridos e que a unidade do município está apta para ter a habilitação, o que deve ocorrer nos próximos meses.

O prefeito Chico Sardelli ressaltou a importância dessa conquista para o Hospital. “Agora falta muito pouco para que a Unacon seja habilitada e comece a receber os recursos federais para custeio. Quero parabenizar toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde que, desde a abertura da unidade no ano passado, vem trabalhando incansavelmente por esta aprovação”, afirmou. “É a maior obra social e de saúde da nossa cidade, tratamento contra o câncer perto de casa, sem dúvida, uma das maiores conquistas da nossa gestão”, completou.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, após a habilitação, o município passará a receber R$5.547.447,00 por ano para custeio da Unacon. “Atualmente, temos um valor de custeio de aproximadamente R$500 mil por mês, que é mantido pelo município juntamente com o Governo do Estado. Com a Unacon habilitada, ela será 100% custeada com recurso do Governo Federal, permitindo ao município outros investimentos”, explicou.