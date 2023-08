Em reunião, Chico defende extensão do Trem Intercidades até Americana

Em reunião no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, realizada nesta segunda-feira (21), o prefeito de Americana, Chico Sardelli, defendeu a extensão do trem intercidades até Americana.

O encontro contou com a presença do secretário de Estado de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, que apresentou o cronograma de implantação de linhas ferroviárias na Região Metropolitana de São Paulo, como também o seu desdobramento até a cidade de Campinas.

Chico iniciou sua fala defendendo que o poder público deve funcionar como um facilitador da vida dos cidadãos e ressaltou a importância de os 20 municípios da RMC trabalharem em conjunto para a solução de problemas que afetam a todos. Em seguida, defendeu a ampliação do ramal ferroviário até Americana.

“O trem intercidades é um sonho possível de ser realizado. Eu, particularmente, defendo, em um primeiro momento, o percurso entre São Paulo e Campinas para, depois, retomar as discussões que já haviam sido iniciadas, que era a extensão Campinas – Americana”, disse o prefeito.

Chico relembrou ainda que esse assunto é uma bandeira que já foi defendida por ele quando atuava como deputado, com demandas apresentadas tanto na esfera estadual quanto federal do governo. “Além de Americana, as linhas do trem intercidades podem ser estendidas para outras cidades, como Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba”, concluiu.

“Foi um evento muito importante no qual os secretários estaduais apresentaram aos prefeitos e secretários municipais o andamento e planejamento das novas etapas do trem intercidades, com previsão de abertura da licitação até final deste ano. É muito importante a participação do nosso prefeito lutando para que na segunda etapa do projeto o trem venha até Americana”, destacou o secretário de Planejamento de Americana, Diego de Barros Guidolin, que também participou do encontro.