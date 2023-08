Mais de 2 mil participam do 'Dia do Folclore' e 'Prefeitura no Bairro'

Mais de 2 mil pessoas passaram pela Praça Linear Celso Gomes

dos Reis Aprígio, entre o Residencial 23 de Maio e o Jardim São Manoel, no sábado (19/08) de manhã, durante dois eventos inéditos promovidos pela Prefeitura de Nova Odessa para a população: a programação de lazer do “Dia do Folclore” e o 1º mutirão de serviços do “Prefeitura no Bairro”.

Diante do sucesso de público das iniciativas e da alegria e satisfação dos moradores atendidos durante a manhã, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o vice Alessandro Miranda (o Mineirinho) já confirmaram a realização de novas edições dos mutirões de ações e atendimentos para breve, em outra região da cidade.

“Nossa intenção era exatamente essa, trazer os atendimentos até a população das regiões mais carentes da cidade, devolvendo um pouco do que as pessoas pagam de impostos e proporcionando esses momentos de lazer para as famílias”, afirmou o prefeito Leitinho – que permaneceu na Praça do 23 de Maio durante todo o evento, ajudando principalmente na “coordenação” das “corridas” de carrinho de rolimã que foram uma das atrações do Dia do Folclore promovidas pela Secretaria de Esportes do Município.

Na parte da ação voltada às crianças e adolescentes (o “Dia do Folclore”), a Prefeitura ofereceu jogos e brincadeiras tradicionais, como oficina de pipas, aulas de bolinha de gude, pião, amarelinha, pega-pega, corrida no saco, cabo de guerra, ovo na colher, carrinho de rolimã etc. Foram distribuídas 500 pipas.

A GCM (Guarda Civil Municipal) promoveu a conscientização contra o uso do perigoso cerol (que é proibido na cidade), trocando linhas cortantes por linhas normais, e a Secretaria de Educação levou contação de histórias, pintura de rosto e desenhos. Mas a grande atração foram os coloridos personagens da Catavento Brasil, que tiraram fotos e interagiram com as crianças o tempo todo.

Mais notícias da cidade e região

“O maior resultado foi ver a satisfação das crianças no resgaste das brincadeiras e jogos populares. As crianças da atual geração puderam brincar como seus pais e avós brincavam, com bolinha de gude, carrinho de rolimã, soltar pipa, brincadeiras de gincana etc”, acrescentou o secretário de Esportes Renan Reis.

SERVIÇOS

Já o mutirão de serviços do “Prefeitura no Bairro” teve destaque para os atendimentos da Saúde e a doação de dezenas de mudas de árvores pelo Meio Ambiente. Foram aplicadas 27 vacinas no (11 de gripe, 11 de rotina e da Covid-19), e realizados 100 atendimentos diversos (desde aferição de pressão e glicemia até orientações sobre o carrapato estrela, causador da febre maculosa, e sobre a obrigatoriedade do uso de focinheira em cães de raças consideradas perigosas). A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) promoveu ainda orientações jurídicas gratuitas.

“Queria agradecer a todas as equipes da Prefeitura, da Coden, da GCM, a Associação dos Bombeiros Civis, o pessoal do Esporte e de todas as áreas que contribuíram com essa ação. Foi um sucesso e com certeza vamos repetir em breve”, finalizou a chefe de Gabinete Carla Lucena, organizadora da ação.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP