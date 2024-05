Jantar do Empresário da ACIA reúne empresários em noite de gala

O Jantar do Empresário, organizado pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), reuniu mais de 300 pessoas na noite do último sábado, dia 25, no Espaço Le Blanc. Essa foi a 16ª edição do evento, que reuniu empresários, comerciantes, prestadores de serviços, patrocinadores e autoridades.

O presidente da Acia, Marcelo Fernandes, ressaltou a importância do encontro que foi marcado pela confraternização e muita alegria. “A Acia avançou e continua avançando em muitas questões. Sempre buscamos atender as principais reivindicações da classe empresarial e o jantar é uma grande oportunidade para nos reunirmos e trabalhar pelo bem comum. A Acia fortalecida faz com que a cidade se desenvolva cada vez com a geração de mais emprego e renda”, explicou.

Estiveram presentes prestigiando a Acia o prefeito de Americana Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi. O ex-deputado Vanderlei Macris e o empresário e pré-candidato Ricardo Molina. Coronel Daniel, pré-candidato a vereador, também esteve presente.

No evento, foi notada a ausência de vereadores, que geralmente marcam presença no tradicional jantar. Apenas os parlamentares Lucas Leoncine e Thiago Brochi marcaram presença. Mais nomes importantes também não estiveram no encontro, como o empresário Omar Najar e a pré-candidata Maria Giovana.