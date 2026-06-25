O Japão garantiu o empate com a Suécia na rodada da final de seu grupo e vai ser do adversário do Brasil na próxima segunda-feira às 2h da tarde.

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A Holanda foi a campeã do grupo um certo tranquilidade. O time japonês abriu o placar no segundo tempo, mas apenas seis minutos depois a Suécia chegou.

Nos minutos finais, o time europeu pressionou bastante mas o goleiro garantiu o empate para o time do Sol Nascente. A Suécia também se classificou ao chegar aos quatro pontos.

Brasil nunca perdeu pro Japão em Copa do Mundo mas esta é uma das melhores gerações do time nipônico.

Jogo com Japão e ponto facultativo

As prefeituras da região devem dar ponto facultativo mas com escalas diferentes. Sumaré vai dar ponto durante todo o dia, Nova Odessa vai ter atendimento até às 11h.

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