O Patinhas Urbanas também tem o seu Sócrates. Inspirado no nome do craque brasileiro que marcou época com a camisa da Seleção, o AUluno da creche e hotel para cães entrou no clima do Mundial com pose de camisa 10 e bandana de artilheiro da Copa do Patinhas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O ensaio fotográfico faz parte de uma programação especial preparada pelo espaço para envolver os cães no clima da competição. Ao longo do mês, os pets participarão de partidas de futebol, brincadeiras recreativas com bola e atividades temáticas. Os registros também serão transformados em figurinhas digitais para os tutores.

Na estreia do Brasil, a creche promoverá uma edição especial da Copa do Patinhas, com recreações inspiradas no esporte e momentos de socialização entre os AUlunos. A proposta é celebrar o Mundial de forma divertida, sem deixar de respeitar a rotina e as necessidades individuais dos animais.

Durante a competição, os tutores também poderão recorrer à hospedagem do Patinhas Urbanas. A estrutura conta com ambiente climatizado e isolamento acústico, alternativa para famílias que precisam de apoio nos dias de maior movimentação ou identificam que o cão reage com intensidade aos barulhos externos.

Sócrates e o Patinhas

“A Copa é uma oportunidade de criar experiências diferentes para os cães e memórias afetivas para os tutores. As atividades são planejadas para unir diversão, socialização e bem-estar”, afirma Daniel Navarro, sócio do Patinhas Urbanas.