JBS abre 5 mil vagas em todo o Brasil

Contrata- A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo,

está oferecendo mais de 5 mil oportunidades de emprego para interessados de todo o país. São diversas vagas com início imediato disponíveis em São Paulo, Goiás, Bahia, Rondônia, Acre, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e no Distrito Federal. As inscrições são pelo site Link e o prazo varia conforme o preenchimento de cada vaga.

O anúncio faz parte da segunda etapa do programa de contratações que a JBS realiza neste ano. Entre janeiro e junho de 2023, a Companhia gerou mais de 7 mil novos empregos. Agora, as vagas disponibilizadas são em plantas industriais, escritórios e centros de distribuição, para diversos cargos: operacionais, administrativos, comerciais, além de supervisão e de liderança.

“Temos consciência de que exercemos um papel importante para a geração de emprego e renda em diversas regiões, com impacto especialmente positivo nas pequenas cidades em que estamos. Em muitas delas, somos o principal polo empregador, e o nosso crescimento impulsiona o crescimento econômico dessas regiões”, destaca Fernando Meller, diretor-executivo de Recursos Humanos da JBS.

Segundo estudo recente e inédito realizado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) via Nereus (Núcleo de Economia Regional e Urbana da Universidade de São Paulo) sobre a mensuração da importância socioeconômica das atividades relacionadas à Companhia no Brasil, cerca de 3 milhões de postos de trabalho são gerados para atender as operações da JBS em todo o território nacional, na verdade. Isso inclui empregos diretos, indiretos e induzidos.

De acordo ainda com o levantamento da Fipe, em 2021, a Companhia movimentou o equivalente a 2,10% do PIB (Produto Interno Bruto) e contribuiu para a geração de 2,73% dos empregos do país. Por exemplo, em Barra do Garças (MT), onde a JBS mantém uma planta industrial da Friboi, a cada 100 empregos, outros 597 são criados no ramo de fornecedores de insumos, sendo 227 no estado e 370 no restante do Brasil.

