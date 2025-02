Jogador de 26 anos morre do coração em Jaú

Morreu neste domingo, na Santa Casa de Jaú, o jogador Gabriel Popó de 26 anos, vítima de infarto.

O atleta não havia sido relacionado para o jogo deste domingo, quando o XV de Jaú enfrentaria o Suzano pelo campeonato Paulista da série A3.

O jogo foi suspenso pela arbitragem.

Momentos antes dos jogadores do XV subirem para o aquecimento, os médicos das ambulâncias foram acionados pela comissão técnica do Galo, pedindo socorro à um dos atletas no alojamento.

Jogador entrou em óbito na manhã

Popó foi atendido ainda no alojamento do clube e levado à Santa Casa de Jaú, onde o óbito foi confirmado às 9h50 pela equipe médica.

Na pré-temporada, o atleta havia sido submetido à exames cardiológicos, que não apontaram problemas.

O NM lamenta o ocorrido e deseja força aos familiares.

