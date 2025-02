Palmeiras não bate São Paulo e vê sonho do tri mais distante

O Palmeiras não conseguiu vencer o São Paulo na noite deste domingo e agora vai ter que remar nas últimas duas rodadas da fase de classificação do do Paulistão 2025 para manter aceso o sonho do tri inédito.

O primeiro tempo foi bastante morno com o alviverde dominando as ações, mas sem criar grandes oportunidades. O meia Estevão entrou na primeira etapa, mas não deu tanta força ao verdão.

Já na segunda etapa, o tricolor equilibrou as forças com boa atuação do atacante Calleri e com entrada do meia Lucas.

Flaco Lopez foi o atacante do Palmeiras que mais levou perigo ao gol de Rafael. Em duas cabeçadas, o atacante quase anotou o primeiro do verdão.

Ao final da partida, a torcida presente no Allianz Park vaiou o time por não conseguir a vitória.

Palmeiras ainda tem chances

O Verdão ainda tem 2 rodadas para avançar no Paulistão.

