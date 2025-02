O jovem brasileiro João Fonseca enfrentou neste domingo a torcida e o melhor jogador da Argentina, Francisco Cerúndolo, 28º do ranking,

Demonstrando personalidade, o prodígio brazuca conquistou seu primeiro título do circuito principal da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), confirmando sua ascensão meteórica, atingindo várias marcas de precocidade e dando um salto de 31 posições no ranking mundial.

Ao vencer Cerúndolo por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/1) em 1h45min, Fonseca se tornou, aos 18 anos, cinco meses e 26 dias, o mais jovem sul-americano a conquistar um título na era ATP Tour (a partir de 1990).

Ele também entrou no top 10 dos mais jovens campeões e tirou da lista o americano Pete Sampras, ex-número um do mundo e ex-recordista de títulos de Grand Slams.

Leia + Sobre todos os Esportes

Entre os integrantes desta relação estão o australiano Lleyton Hewitt, o ucraniano Andrei Medvedev, o japonês Kei Nishikori, os espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz e o norte-americano Michael Chang, que alcançaram ao menos a quarta posição no ranking.

João Fonseca prodígio

Há menos de um ano, Fonseca conquistou sua primeira vitória no circuito principal da ATP ao aproveitar muito bem o convite oferecido pelo Rio Open e chegar às quartas de final do evento, derrotado pelo argentino Mariano Navone, rival que foi eliminado pelo brasileiro nesta semana na capital argentina. Na ocasião, Fonseca era apenas o 655º colocado do ranking mundial.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP