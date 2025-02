Comunicação de Sumaré faz avaliação dos primeiros 45 dias

A Secretaria Municipal de Comunicação concluiu o balanço dos primeiros 45 dias de trabalho, destacando avanços na reestruturação das equipes, criação de cronogramas de trabalho e alinhamento estratégico com outras secretarias para fortalecer a comunicação de cada pasta.

Desde o início da gestão, a equipe tem se dedicado a organizar processos internos e aprimorar a comunicação institucional, garantindo que as informações de interesse público cheguem com clareza e transparência à população.

Fala Sec de Comunicação João Cleto

O secretário João Cleto destacou a importância desse período inicial e os próximos passos da pasta. “Nosso compromisso é com a transparência e a cidadania. Trabalhamos para estruturar a equipe e criar fluxos de comunicação mais eficientes, garantindo que cada secretaria tenha o suporte necessário para informar a população de forma clara e acessível. Agora, vamos avançar na implementação de novas estratégias e ampliar o alcance das informações de utilidade pública.”

Ainda segundo Cleto, a expectativa para os próximos meses é consolidar os avanços já conquistados, fortalecer os canais oficiais da Prefeitura e garantir uma comunicação cada vez mais integrada, eficiente e voltada para o cidadão.

Conquistas

Além disso, também ocorreu a modernização da identidade visual das redes sociais e logotipos de governo. O setor também está adequando placas de sinalização, formato do Diário Oficial e crachás. “A população vai ganhar muito em termos de facilidades para encontrar determinado setor, ou para ficar sabendo de uma informação de utilidade pública nas plataformas digitais”, disse o superintendente Kenichi Ishibashi.

Uma das conquistas da pasta foi o aumento da produção jornalística, com uma boa quantidade de notícias, de todas as secretarias, que são encaminhadas todos os dias para o portal da prefeitura, e imprensa local, regional e nacional. “A nossa prioridade é informar com qualidade e agilidade tudo o que é prestação de serviço para a nossa comunidade”, explicou o superintendente Raoni Zambi.

