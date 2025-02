Dennis e Luísa Sonza lançam aguardado clipe "Motinha 2.0 (Mete Marcha)"

DENNIS e Luísa Sonza liberaram, nesta quinta-feira (13), no YouTube, o aguardado videoclipe de “Motinha 2.0 (Mete Marcha)”, faixa que remonta o sucesso de “Dança da Motinha” – clássico do funk carioca lançado há 25 anos por DENNIS.

Gravado em São Paulo e dirigido por GIGS, o videoclipe aposta em uma estética futurista, combinando um estúdio de estrutura aparente com contrastes marcantes.



O visual intenso do registro é reforçado pela presença de motos, figurinos de couro e uma dinâmica frenética. A coreografia, criada por Flávio Verne e presente no registro audiovisual da faixa, foi divulgada previamente e se tornou viral nas redes sociais.

Lançada no dia 30 de janeiro, a música já conquistou o público e vem sendo destaque nas plataformas de áudio, acumulando mais de 8 milhões de streams no Spotify em poucos dias.

Dennis revisita clásscio do início do século

Com um sample do hit original, “Motinha 2.0 (Mete Marcha)” revisita um som que marcou a cultura do funk e das pistas de dança no início dos anos 2000, agora com batidas mais encorpadas e um flow moderno, acompanhando a evolução do gênero e a atmosfera pop de Luisa Sonza.

Francine Carvalho aposta em look afro para ensaio e põe corpão para jogo: “mais definida”

Com um body super cavado, a musa Francine Carvalho marcou presença no terceiro e último ensaio técnico da Gaviões da Fiel na madrugada deste domingo (16), no Sambódromo do Anhembi.

A empresária apostou em uma fantasia conceito, que destacou sua silhueta e deixou seu bumbum de fora. O look ganhou máscaras africanas, esculpidas e pintadas à mão, que simbolizam a pluralidade cultural da África, tema do enredo da escola. A produção dos adereços demorou 25 dias.

“A proposta é misturar sensualidade e conceito. E assim será no desfile também. As máscaras aplicadas na fantasia simbolizam as divindades africanas, é poder, fé e energia. É um look que tem movimento e que me deixa muito à vontade para sambar e evoluir. Estava mais livre nesse último ensaio, mais confiante”, diz.

Francine colocou o corpão para jogo, mostrou uma prévia do que vai mostrar na avenida e disse que secou 3kg nos últimos dias por conta da correria do Carnaval. Além de Musa da Gaviões, ela também é rainha da X9 Pioneira, agremiação de Santos, no litoral de São Paulo.

“É uma jornada dupla! Estou mais definida e mais sequinha. Me sinto mais gostosa assim. Venho com pouca roupa no desfile, um body super transparente. Gosto desse tipo de roupa porque me dá liberdade de performance e fica sensual na medida certa. O look terá ainda 500 penas de faisão. Carnaval é luxo! Vou representar uma deusa afro no desfile, algo inédito para mim”, conta.

Para manter a boa forma, Francine encara uma rotina de musculação e bike. Ela também recorre a procedimentos estéticos de alta tecnologia. “Sou daquelas viciadas em tratamentos, já experimentei de tudo (risos). Vale usar e abusar da estética e da medicina para ficar bonita. Sou muito vaidosa, mas não pretendo fazer loucuras para o Carnaval”.

Fotos: Adilson Marques / Divulgação

