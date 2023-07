Jogos do Gigantão começam neste domingo

A 2ª divisão do Campeonato de Futebol Amador Gigantão, promovido pela Secretaria de Esportes de Americana, estreia neste fim de semana. Nove jogos serão realizados no domingo (30), válidos pela 1ª rodada da competição.

Confira os jogos:

8h – Arsenal Novo Mundo x América I – campo do Parque Novo Mundo

8h – Liverpool x Santa Cruz – campo do Zanaga

8h – Leão Esporte Clube x Monte Verde – campo do Parque Gramado

8h – Benedettos x Estrela Azul – campo do Bertine

10h – Unidos da Morada x Unidos do São Luiz – campo do Parque Novo Mundo

10h – Lions x Atlético Jardim dos Lírios – campo do Zanaga

10h – Boa Vista FC x Predador – campo do Parque Gramado

10h – Deportivo Boer x Paysandu – campo do Bertine

10h – Grêmio Horizonte x Atlético Guanabara – campo do São Luiz

Sorteio dos grupos

A programação de jogos do Gigantão foi definida após a cerimônia de lançamento do campeonato, realizada nesta quinta-feira (27), no ginásio do Centro Cívico. Este ano, a competição conta com a participação de 41 equipes, somando as duas divisões, e tem como novidade a realização de partidas no período da noite.

Durante o evento, além da apresentação dos times, foi realizado também o sorteio dos grupos. Confira como ficaram:

1ª divisão

Grupo A – Zanaga / Real Santa Fé / Guanabara / Mirandola / Barrocos

Grupo B – Cidade Jardim / Novo Mundo / Faixa Preta / Unidos Mathiensen / Cantareira

Grupo C – Bruxela / Parque Gramado / River Plate / Descubra / São Vito

Grupo D – Guarani / Zanaga FC / Parná / Malucos da Praia / São Roque

2ª divisão

Grupo A – Arsenal Novo Mundo / América I / Liverpool / Santa Cruz / Lírios City

Grupo B – Leão Esporte Clube / Monte Verde / Benedettos / Estrela Azul / América II

Grupo C – Unidos da Morada / Unidos do São Luiz / Lions / Atlético Jardim dos Lírios / Sporting ZNC

Grupo D – Boa Vista FC / Predador / Deportivo Boer / Paysandu / Grêmio Horizonte / Atlético Guanabara

A tabela completa dos jogos está disponível no site da Prefeitura – www.americana.sp.gov.br – em banner específico na página principal.

