A Câmara Municipal de Americana entregou na quinta-feira (25) o Prêmio “Geraldo Pinhanelli” de Comunicação aos profissionais de imprensa que se destacaram no exercício de suas atividades no município. Ao todo, sete jornalistas das categorias jornalismo impresso, digital, televisivo, fotojornalismo, radiofusão e assessoria de imprensa foram homenageados no Plenário “Dr. Antonio Álvares Lobo” em sessão solene.

Participaram da solenidade o presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido) o autor do decreto legislativo que criou a homenagem, Major Luiz Antonio Crivelari, o Secretário Municipal de Comunicação e Tecnologia da Informação Leon Botão e os vereadores Lucas Leoncine (PSDB) e Marcos Caetano (PL), além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

A premiação foi idealizada como forma de incentivar, reconhecer e valorizar os profissionais de comunicação que trabalham em Americana. Os vencedores foram escolhidos em votação foi feita exclusivamente pela internet, por meio de um formulário online enviado diretamente aos profissionais de comunicação que atuam na cidade.

Alex Ferreira venceu nas categorias assessoria de imprensa, enquanto Claudeci Junior (fotojornalismo); Aline Basanella e Paula Nacasaki de Oliveira (jornalismo digital); Jairo Guilherme Silva (radiodifusão); e Rodrigo Alonso (jornalismo impresso); Sabrina Furlan (telejornalismo) foram os eleitos das demais categorias.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Thiago Brochi, citou a importância da atuação da imprensa americanense. “É gratificante agora como presidente dessa Casa ter a presença de vocês. A gente torce para que tenhamos cada vez uma imprensa que faça a diferença. Vocês são exemplos para nossa região. Muito obrigado por termos uma imprensa tão profissional, tão séria e tão competente aqui na cidade”, destacou Brochi.

“Nós que estamos na Câmara lidamos diariamente com os profissionais de comunicação sabemos como é delicado e intenso o trabalho do comunicador nossa imprensa é atuante levando a informação de uma forma mais rápida a população”, falou o autor do decreto que criou a homenagem, Luiz Antonio Crivelari.

Representando o prefeito Chico Sardelli, o secretário de comunicação Leon Botão utilizou a palavra para falar sobre a força da imprensa de Americana. “Quando cheguei em Americana em 2015 foi nítida a qualidade da imprensa dessa cidade, e isso se dá pelos profissionais e pelo peso e história dos veículos que tem muita credibilidade, pautando posturas e exercendo também um papel de fiscalizador. O profissionalismo de vocês é algo que valer a pena ser exaltado e por esse motivo vocês estão aqui sendo homenageados”, disse.

Ao discursar em nome dos premiados, Sabrina Furlan parabenizou os colegas de profissão e agradeceu ao prêmio. “Fazer o melhor todos os dias:

esse é o desafio de nós jornalistas em trazer a notícia com credibilidade enfrentando todo os obstáculos, tentando sempre passar a informação de maneira completa e da melhor forma para a população. Agradeço imensamente pelo prêmio de hoje”, discursou.

Os vencedores do Prêmio Geraldo Pinhanelli de Comunicação 2023:

Assessoria de Imprensa – Alex Ferreira

Jornalista formado pela PUC-Campinas, pós-graduado em comunicação empresarial e jornalismo esportivo. Casado com Natália Faé Tenani. Apresentador de TV pelo Senac São Paulo. Iniciou sua carreira com estágio no Jornal da Notícia. Foi apresentador na TV TodoDia e repórter da Band Campinas. Até 2021 apresentou nacionalmente programas da Claro TV, em São Paulo. Em abril de 2022, lançou seu documentário Escola de Goleiros. Atualmente é assessor de imprensa da FAM – Faculdade de americana, da rede de supermercados São Vicente e do Rio Branco Esporte Clube. No esporte, é o narrador dos Encardidos Futebol Clube no YouTube.

Fotojornalismo – Claudeci da Silva Junior

Filho de Vilma Guarnieri e Claudeci da Silva, formado em Marketing. Atua na fotografia desde os 14 anos. Ingressou no fotojornalismo aos 20 anos, no jornal Todo Dia, por onde atuou durante quase seis anos. Com passagem pela revista Tudo Up, atuou na Coordenadoria de Comunicação da Câmara Municipal de Americana por três anos. Figura sempre presente nos maiores e melhores eventos da Região Metroplitana de Campinas, atualmente trabalha no Jornal o Liberal.

Jornalismo Digital – Aline Basanella

Aline Rodrigues Basanella é jornalista formada Universidade do estado de Minas Gerais, pós-graduada em assessoria de comunicação. Atualmente é editora e apresentadora no Portal Novo Momento e presta serviços de assessoria para empresa brasileira de Poker. Trabalhou também em rádio e assessoria de imprensa legislativa.

Jornalismo Digital – Paula Nacasaki de Oliveira

Nascida em Americana, formada em jornalismo pelo Instituto de Ciências Aplicadas de Limeira, possui formação em radialista pelo Senac. Foi repórter, editora de vídeo e produtora no canal Net, teve passagens pela Rádio Azul e Jornal Todo Dia. Está há nove anos no Grupo O Liberal, atuando em duas frentes: radiojornalismo de assuntos gerais e policiais na Gold FM e jornalismo digital, no site liberal.com.br

Jornalismo Impresso – Rodrigo Alonso

Formado na Unimep, iniciou a carreira em 2013 como estagiário do Jornal de Piracicaba, onde atuou com foco na cobertura esportiva. Após concluir a faculdade, em 2016, veio a Americana para trabalhar no caderno de Cidades do jornal TodoDia. Migrou para o jornal O Liberal no final de 2017, onde está desde então. Atuou como repórter de Esportes por quatro anos e há um ano meses é responsável pela cobertura de Americana, principalmente em assuntos que envolvem administração pública e política.

Radiodifusão – Jairo Guilherme Silva

Jornalista formado pela Unimep. Com passagens pela Rádio Brasil de Santa Bárbara d’Oeste, Jornal Zona Leste, Rádio Azul Celeste e Notícia FM, atualmente é apresentador e repórter nas rádios Gold FM e Clube AM 580, do Grupo O Liberal de Comunicação. Vencedor do prêmio Geraldo Pinhanelli na categoria radiodifusão em 2011 e 2019. Homenageado com o título de cidadão americanense pela Câmara Municipal de Americana em 2019. Um dos fundadores da Associação Anjos da Alegria e criador da GELADOTECA REFRESCANDO IDEIAS, projeto de incentivo à leitura. Foi presidente do Rotary Club de Americana-Ação no biênio 2021-2022.

Telejornalismo – Sabrina Furlan

Jornalista, apresentadora de TV e rádio, repórter multimídia, fotógrafa, redatora de revista e assessora de imprensa. Diretora de jornalismo da Rede TODODIA e apresentadora do TODODIA News. Pós-graduada em jornalismo e novas linguagens, conta com experiência de mais de 15 anos no radiojornalismo. Coautora do livro Jornais Centenários no Estado de São Paulo. Teve passagens de destaque também em assessoria de imprensa, jornalismo digital e jornais impressos da região.