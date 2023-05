Teatro Municipal recebe peça “Chapeuzinho Vermelho”; crianças até 10 anos não pagam

O espetáculo comemora 7 anos com o mesmo elenco (atores) e produção, a peça é uma releitura de um clássico da literatura infantil. A história começa com Chapeuzinho Vermelho levando alguns bolinhos de chuva e guloseimas para a vovó, a pedido da mãe. No caminho a garota se depara com um lobo e é neste ponto da história que o tradicional texto muda, pois o animal, que deveria ser mau, se revela mais uma vítima da ação predatória do homem contra a natureza. No decorrer da história surge o guarda ambiental, que procura o lobo guará, que é uma espécie em extinção. Chapeuzinho Vermelho ajuda o lobo em uma grande aventura com momentos que vão de surpresa à reflexão.

” Crianças até 10 anos entrada gratuita ” #familianoteatro

Dia: 28/05

Horário : 15h

Local: Teatro Municipal de Americana (19) 3461-3045

Ingressos na bilheteria do teatro ou www.entravip.com.br