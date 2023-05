OLX aponta Harry Potter como destaque das HQs mais vendidas

HARRY POTTER. A OLX, uma das maiores plataformas de compra e venda online de itens usados e seminovos do país, apresenta, na semana do Orgulho Nerd, um levantamento sobre o desempenho de procura e venda de famosas HQs da cultura pop no mês de abril. No período, os quadrinhos do bruxo adolescente Harry Potter foram os mais procurados e vendidos. O ranking também traz outras franquias clássicas, como as aventuras dos super-heróis da Marvel, Star Wars, Cavaleiros do Zodíaco, e da série Stranger Things.

“As HQs são objetos de afeto e desejo de fãs e colecionadores e representam um mercado com bastante relevância no Brasil. Dados da Associação de Cartunistas do Brasil (ACB), de 2020, apontam que o mercado de quadrinhos é composto por cerca de 20 milhões de leitores ao mês”, comenta a General Manager da OLX, Regina Botter. “Aquele gibi guardado há anos em casa pode ser exatamente uma edição procurada por um caçador das relíquias da nona arte e, consequentemente, uma oportunidade de geração de renda extra. Como esses itens ganham valor com o tempo, edições antigas podem chegar a valer até 88% a mais do que edições recentes”, complementa a executiva.

As revistas em quadrinhos dos Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, são os títulos com o maior valor médio da plataforma, com preço na faixa dos R$ 241 e oito vezes maior em relação a um exemplar novo. Já as histórias de Harry Potter possuem o menor custo (R$ 99) e valorização de 39%.

Confira a seguir o ranking das HQ’s pop mais procuradas e vendidas em abril deste ano na plataforma:

