Mãe dedura filho e mais dois amigos de 13 anos após furto de mobilete

Três pré-adolescentes foram “entregues” pela mãe de um deles pra Polícia Militar após furtarem uma mobilete. O caso aconteceu nesta quinta-feira, no Jardim dos Lírios, em Americana.

Segundo a corporação, a mãe informou à polícia que o filho e mais dois amigos haviam furtado uma mobilete no dia anterior e levado a motocicleta para sua residência.

Com as informações, os policiais questionaram o trio que afirmou ter encontrado a mobilete próximo à linha do trem, porém, a mãe desmentiu a história, informando que seu filho costuma realizar furtos pela cidade.

Com as informações, os três foram conduzidos juntamente com seus genitores à Central de Polícia Judiciária, onde foi constatado que a vítima já havia elaborado BO. A vítima, uma pastora, teve seu bem restituído e os três foram liberados aos seus genitores.

