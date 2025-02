Tido pelo meio político como ‘inviável’, Juninho Dias (PSD) começou o ano buscando elevar o debate via mandato e se posicionar para ser nome importante na eleição de 2028. Ele ainda pode buscar voos em 2026, mas quem o conhece sabe que seu grande desafio será em 2028.

FORÇAS– JD tem como força o engajamento com a base, a votação recorde histórica na cidade e a independência entre direita e esquerda para assumir o discurso que possa cair melhor ao eleitor. Mas isso não basta, e ele começou a ‘encorpar’ seu discurso com cobranças mais assertiva dos entes do governo. Assim ele ganha peso no discurso para levar ao eleitorado projetos mais firmes.

PROBLEMAS QUE J DIAS DEVE ENFRENTAR

(segue)

