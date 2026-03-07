A moradora de Sumaré Júlia Vitória iniciou campanha para corrigir cirurgias feitas em sua perna. Ela disse que houve erro médico e que agora precisa de fazer a correção.
Relato de Júlia Vitória
Meu nome é Júlia Vitória dos Santos Prado e estou entrando em contato para pedir, com muito respeito, a ajuda de vocês na divulgação de uma vaquinha solidária.
Após sofrer um acidente, precisei passar por uma cirurgia na tíbia e fíbula pelo SUS, porém infelizmente houve erro médico na primeira cirurgia, o que acabou agravando minha situação.
Agora preciso realizar uma nova cirurgia corretiva o mais rápido possível para recuperar os movimentos da perna e evitar complicações maiores.
Como o valor do procedimento é alto e não tenho condições de arcar com tudo sozinha, criei uma vaquinha solidária com meta de R$ 30.000, além de uma rifa para ajudar a arrecadar o valor necessário para o tratamento.
Qualquer ajuda na divulgação dessa situação já fará uma enorme diferença para que mais pessoas possam conhecer minha história e contribuir.
Deixo abaixo meus dados para quem quiser ajudar ou saber mais:
Chave Pix: 426.844.368-19
Nome: Júlia Vitória dos Santos Prado
Telefone: (19) 99333-3230
Agradeço muito pela atenção e por qualquer ajuda na divulgação.
