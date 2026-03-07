A guerra no Irã fez com que o preço da gasolina subisse nos postos da região esta semana. Os usuários já conseguem visualizar aumento nos últimos dias. No mercado internacional, o combustível subiu 35 por cento nesta primeira semana de guerra.
Gasolina e a Petrobras
A Petrobras informou que vai conseguir manter os preços no Brasil, mas donos de postos têm falado que alguns aumentos já foram dados na expectativa de que o combustível chegue mais caro na próxima semana.
