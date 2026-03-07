Tivoli Shopping recebe Feira Criativa no fim de semana do Dia da Mulher

Primeira edição do evento acontece nos dias 7 e 8 de março e contará com participação de 26 expositoras, valorizando o empreendedorismo feminino e o artesanato local

O Tivoli Shopping recebe neste final de semana, dias 7 e 8 de março, a primeira edição da Feira Criativa – Arte & Sabores Artesanais, evento que reúne 26 mulheres empreendedoras de Santa Bárbara d’Oeste e região. A iniciativa valoriza o artesanato autoral, a gastronomia artesanal e o empreendedorismo feminino, oferecendo ao público uma experiência repleta de criatividade, sabores e produtos feitos à mão.

A feira será realizada em diferentes pontos do shopping, próximo à portaria A, em frente à Usaflex e em frente à Youcom, e promete encantar visitantes de todas as idades com peças exclusivas e produtos produzidos com técnicas artesanais.

A iniciativa é organizada pelo Coletivo Jardim Criativo, formado exclusivamente por mulheres artesãs que têm como propósito fortalecer o artesanato local e ampliar oportunidades para o empreendedorismo feminino. “Levar uma feira do coletivo para o Tivoli Shopping sempre foi um sonho para nós. Estar em um espaço como esse permite apresentar o trabalho das artesãs para um público muito diverso e valorizar ainda mais o artesanato autoral e o empreendedorismo feminino”, destaca Priscila Fronza Cordeiro, coordenadora e idealizadora do Coletivo Jardim Criativo.

“Estar participando desse evento, em uma data tão importante que é o Dia Internacional da Mulher, representa muito mais do que empoderamento, representa também gratidão a cada um que acredita nisso e permite que o sonho de cada empreendedora possa alcançar mais e mais pessoas”, completa Larissa Prezoto Osti, que também integra o coletivo.

Iara Aparecida de Araujo Nunes, que também faz parte do coletivo e estará na Feira Criativa, também reforça a realização da iniciativa no shopping. “Fico muito feliz em participar da Feira Criativa no Tivoli, ainda mais em um final de semana tão especial como o do Dia da Mulher. Para nós, artesãs, estar dentro de um shopping mostrando nosso trabalho é a realização de um sonho. É uma alegria enorme viver esse momento ao lado de amigas que também acreditam no artesanato e no empreendedorismo feminino. Cada peça que levamos para a feira é feita à mão, com muito carinho, e carrega um pouco da nossa história.”

Artesanato autoral e gastronomia artesanal

Durante os dois dias de evento, os visitantes encontrarão uma grande variedade de produtos feitos à mão, como peças em crochê, macramê, cerâmica, madeira e MDF, além de itens de decoração, velas artesanais, sabonetes, laços, tiaras, papelaria criativa, bonecas, terços, chinelos personalizados e produtos exclusivos produzidos por artesãs da região.

A feira também contará com opções da gastronomia artesanal, incluindo doces, pães, cookies e produtos especiais, alguns deles produzidos sem glúten e sem lactose, ampliando as possibilidades para diferentes públicos.

A realização da feira reforça o compromisso do Tivoli Shopping em abrir espaço para iniciativas culturais e para o fortalecimento da economia criativa da região. “O Tivoli busca constantemente valorizar iniciativas que incentivem o empreendedorismo local. Receber uma feira formada por mulheres artesãs da nossa região, especialmente no final de semana em que celebramos o Dia da Mulher, é uma forma de reconhecer e apoiar esse trabalho tão importante e significativo”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

📌 Serviço

Feira Criativa – Arte & Sabores Artesanais

📅 07 de março (sábado) – das 10h às 22h

📅 08 de março (domingo) – das 14h às 20h

📍 Próximo à portaria A, em frente à Usaflex e em frente à Youcom | Tivoli Shopping

