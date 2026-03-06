Mulheres impulsionam ciência e tecnologia no laboratório de inovação da Suzano

Com maioria feminina, Centro de Pesquisa em Limeira impulsiona inovação industrial e desenvolvimento de novos produtos

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, destaca em Limeira (SP) sua atuação em ciência e tecnologia com forte presença feminina. A unidade conta com um laboratório de inovação formado por 38 mulheres, que representam a maioria dos 66 profissionais que atuam no setor.

“A valorização da diversidade é parte central da cultura da Suzano. Acreditamos na importância de gerar e compartilhar valor, e isso passa por construir ambientes diversos, que fortalecem a ciência aplicada, impulsionam a inovação e elevam a qualidade dos nossos produtos. É motivo de grande orgulho ver cada vez mais mulheres ocupando posições técnicas e de liderança, contribuindo com talento, competência e dedicação. Esse avanço reforça o nosso compromisso contínuo de ampliar a presença feminina em espaços estratégicos e de promover um ambiente cada vez mais inclusivo”, afirma Heloisa Ramires, gerente executiva de Pesquisa e Desenvolvimento da Suzano.

No laboratório de Limeira, as profissionais atuam em frentes como Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), melhoria de processos industriais, qualidade, sustentabilidade e inovação aplicada. A atuação do Centro de Pesquisa atende a todas as operações da Suzano, no Brasil e também no exterior, apoiando o desenvolvimento de soluções e novos produtos para diferentes mercados. O perfil acadêmico reforça a excelência técnica da equipe: cerca de 90% das 38 mulheres que atuam na área de pesquisa, possuem graduação e 60% contam com pós-graduação, MBA, mestrado ou doutorado, o que contribui diretamente para o desenvolvimento de soluções de alto valor agregado para a companhia.

Uma das representantes dessa trajetória é Elenice Pereira, Especialista em Pesquisa e Desenvolvimento na Suzano. Elenice atua há mais de 25 anos na companhia, onde construiu uma trajetória integrada entre laboratório, processo e operação industrial, atuando no desenvolvimento de produtos e na produção de papelcartão.

Para ela, a presença feminina na ciência fortalece a inovação e amplia perspectivas que contribuem para enriquecer o processo científico. “Tenho muito orgulho de tudo o que construí ao longo do meu período aqui na Suzano. Todos os dias somos desafiados a desenvolver a capacidade de traduzir problemas complexos em soluções práticas, conciliando teoria e operação. Cada produto lançado pela Suzano carrega um pouco da minha história e da dedicação de todos os times envolvidos. É muito gratificante, poder contribuir diretamente para a evolução do portfólio da empresa”, destacou.

Atualmente, Elenice participa de uma experiência internacional na fábrica da Suzano, nos Estados Unidos, onde contribui para projetos de qualidade e inovação em um contexto global. Em mensagem às mulheres e meninas que pretendem ingressar na carreira de cientistas, Elenice aconselha: “Sigam em frente com confiança, estudem continuamente e tenham coragem de perguntar, pois a curiosidade e a vontade de aprender são forças poderosas que abrem portas que muitas vezes a gente nem imagina”, disse.

