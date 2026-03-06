Campinas recebe Feira da Gestante; 10 mil visitantes e produtos a partir de R$ 1,99

Primeira edição do ano na cidade acontece de 18 a 22 de março, no Expo Boulevard Iguatemi, com foco em enxoval, personalização e novidades para bebês de zero a dois anos

Entre os dias 18 e 22 de março, Campinas recebe a 1ª edição do ano da Feira da Gestante, considerada a maior do setor materno-infantil no país. Com entrada gratuita, o evento será realizado no Expo Boulevard Iguatemi, em uma área de aproximadamente 1.500m², reunindo mais de 40 expositores e com expectativa de atrair cerca de 10 mil visitantes ao longo dos cinco dias.

Voltada para gestantes e famílias com bebês de zero a dois anos, a feira oferece uma ampla variedade de produtos e serviços, que vão desde itens para o enxoval até soluções tecnológicas, moda gestante, produtos para amamentação e decoração. Os preços são um dos principais atrativos, com peças a partir de R$ 1,99. Segundo Eliane Paim, Diretora de Marketing da Feira da Gestante, para esta edição em Campinas, a principal aposta está nos produtos personalizados, apontados como uma das maiores tendências de consumo no segmento materno-infantil. Peças bordadas na hora, mantas, toalhas, fraldas e itens de decoração com o nome do bebê devem ganhar protagonismo e impulsionar as vendas.

Outro diferencial da Feira da Gestante é o compromisso com a segurança e a tranquilidade das famílias. A organização garante 100% das compras realizadas durante o evento. Caso algum produto apresente defeito, esteja fora do padrão prometido ou não atenda à expectativa de qualidade, a equipe oferece suporte ao consumidor e intermedia o contato com o expositor para viabilizar a troca ou a melhor solução possível. “Sabemos que a chegada de um bebê envolve planejamento, investimento e muita emoção. Por isso, buscamos assegurar que cada compra seja feita com confiança, oferecendo apoio sempre que necessário”, reforça Eliane.

Esta é a primeira edição da Feira da Gestante em Campinas em 2026 e a quinta realizada na cidade, que consolida o município como um dos principais pólos do evento no interior paulista. Conforme Eliane, a aceitação do público local reflete o perfil da região, reconhecida pelo forte potencial de consumo e pela cultura de compra consolidada. “Campinas é uma capital fora da capital. Buscamos o município porque existe um público numeroso, com poder aquisitivo e cultura de consumo. Naturalmente, é um excelente cenário para eventos como a Feira da Gestante que, a cada edição, recebe maior engajamento das famílias e dos expositores”, afirma.

Além das oportunidades de compra, o evento promove o sorteio de R$ 1 mil em vale-compras para os visitantes que realizarem cadastro nas redes sociais oficiais da feira.

Com mais de três décadas de história, a Feira da Gestante se destaca como uma vitrine de tendências e oportunidades de negócios no universo materno-infantil, promovendo a conexão entre marcas, empreendedores e consumidores em um ambiente seguro e acessível.

Serviço:

Feira da Gestante Campinas

Data: 18 a 22 de março

Local: Expo Boulevard Iguatemi – Av. Sen. Darcy Ribeiro, 140, Vila Brandina, Campinas – SP

Horários: de quarta a sexta-feira: das 14h às 22h; de sábado, das 10h às 22h e de domingo, das 10h às 19h.

Entrada Gratuita: Não há necessidade de cadastro prévio

Instagram: @feiradagestante.campinas

