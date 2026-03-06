Por que tratar só a pele não resolve a flacidez do rosto?

Ossos, músculos e ligamentos também influenciam no rosto. A solução é pensar em camadas, diz especialista

Você pode investir nos melhores cremes e manter uma rotina cuidadosa de skincare e, ainda assim, sentir que o rosto continua “caindo”. Por quê? A resposta está nos ossos, tecidos, ligamentos, músculos e gordura do rosto.

A ciência já mostrou que a flacidez facial não é apenas um problema de pele. O envelhecimento acontece em camadas e envolve estruturas diferentes do rosto ao mesmo tempo. E a maioria dos cuidados não chega até elas.

O que realmente muda no rosto com o tempo

Segundo a dermatologista Isabela Pitta, o envelhecimento facial é, antes de tudo, um processo estrutural. Ele explica que várias estruturas do nosso rosto mudam, em ritmos diferentes, mas de forma interligada.

A pele perde firmeza. Com a queda na produção de colágeno e elastina, ela fica mais fina, mais frouxa e com mais rugas. Isso é o que a maioria das pessoas nota primeiro.

A gordura do rosto se desloca e diminui. As "almofadas" de gordura que dão volume ao rosto perdem posição com o tempo. É por isso que surgem sulcos mais fundos e as bochechas parecem "cair".

A camada de sustentação profunda relaxa. Existe uma estrutura interna (chamada de SMAS, ou sistema musculoaponeurótico superficial) que funciona como uma espécie de rede de apoio para os tecidos do rosto. Com o envelhecimento, ela também perde tônus.

Os ossos perdem volume. Regiões como mandíbula, maçãs do rosto e contorno da órbita dos olhos sofrem reabsorção ao longo dos anos, reduzindo o suporte que oferecem às estruturas acima delas.

Por que o skincare não basta

Cremes, peelings e lasers superficiais têm um papel importante na qualidade da pele. Eles ajudam na luminosidade, no tratamento de manchas e nas linhas finas. O problema é que eles atuam na camada mais externa e não conseguem chegar às estruturas responsáveis pela sustentação do rosto.

“Quando o objetivo é firmeza e contorno facial, a literatura mostra que tratamentos que atuam em diferentes profundidades tendem a ter resultados mais consistentes do que os que ficam só na superfície. Melhorar a textura da pele é uma coisa, recuperar a sustentação do rosto é outra”, diz Isabela.

O que funciona: tratar em camadas

A partir dessa compreensão, a estética migrou para abordagens que tratam o rosto de forma mais completa, como uma estrutura tridimensional que envelhece em múltiplos níveis.

Na prática, isso se traduz em combinações de tecnologias que atuam em profundidades diferentes.

Um exemplo é o CoolLift, protocolo que combina Liftera (ultrassom microfocado) com Coolfase (radiofrequência monopolar). As duas tecnologias funcionam de formas distintas e complementares.

Liftera age nas camadas mais profundas da pele e na fáscia muscular. Ele gera pontos concentrados de calor que promovem a contração do tecido e estimulam a produção de novas fibras de colágeno nessas camadas, o chamado efeito de “lifting estrutural”.

O Coolfase atua de forma mais difusa nas camadas intermediárias, aquecendo uma área maior e estimulando remodelação de colágeno e elastina em toda essa extensão. O resultado tende a ser uma melhora global da firmeza, da textura e das rugas mais finas.

“Os resultados do CoolLift mostram um aumento de colágeno e fibras elásticas em diferentes camadas do tecido, graças à ação complementar das tecnologias. Isso explica clinicamente por que a combinação tende a dar um resultado mais completo do que cada uma isolada”, afirma a dermatologista.

Para quem esse tipo de abordagem faz sentido

Esse tipo de protocolo costuma ser indicado para quem apresenta flacidez leve a moderada: aquela perda de definição na linha da mandíbula, nas bochechas ou no terço inferior do rosto. Não substitui cirurgia em casos mais avançados, e a indicação correta depende de avaliação médica individual.

Os efeitos, segundo os estudos disponíveis, tendem a se manter por pelo menos seis meses a um ano. “Um dos objetivos é formar uma espécie de banco de colágeno e promover a renovação da proteína, assim como outras estruturas do rosto. Esse efeito é duradouro e progressivo”.

Sobre Liftera

O Liftera é um equipamento de ultrassom microfocado, desenvolvido pela empresa coreana Asterasys. Distribuído no Brasil pela Entera, empresa de equipamentos dermatológicos, a tecnologia atua na sustentação e firmeza da pele, promovendo o “efeito lifting”. Projetado para tratar todas as regiões em diversas áreas da face e do corpo, ele estimula a produção de colágeno, resultando em rejuvenescimento, redução da flacidez, levantamento das sobrancelhas, definição dos ângulos faciais e corporais, além da melhora do aspecto das pálpebras caídas.

Sobre Coolfase

O Coolfase é um equipamento de radiofrequência monopolar de exclusividade médica, desenvolvido pela empresa coreana Asterasys, fabricante do Liftera. Com distribuição exclusiva no Brasil pela Entera, empresa de equipamentos dermatológicos, a tecnologia combina aquecimento seletivo e um potente sistema de microrefrigeração eletrônica direto na ponteira, o que permite um tratamento seguro, eficiente e indolor. Projetado para atuar nas estruturas de sustentação da pele, ele estimula a produção de colágeno, promovendo firmeza e rejuvenescimento.

Sobre a Entera

A Entera é uma empresa comprometida em priorizar a estética pautada pela ética. Em parceria com fornecedores que respiram inovação e transformação, a Entera oferece as melhores soluções do mercado global para médicos e pacientes brasileiros. Em seu portfólio estão marcas como Liftera, Coolfase, SylfirmX e ExoCoBio.

