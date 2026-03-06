Zezé reforça parcerias para regularização fundiária e mais casas em Hortolândia

Em reunião na Secretaria Estadual de Habitação, prefeito apresenta demandas prioritárias do município e destaca ações que garantem mais dignidade e qualidade de vida à população

O prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes, esteve reunido, na terça-feira (3), com o secretário estadual de Habitação, Marcelo Branco, para tratar de uma série de demandas estratégicas para o avanço da política habitacional em Hortolândia. O encontro contou com a presença do secretário municipal de Habitação, Renato Franceschini, e do deputado estadual Dirceu Dalben.

Entre os principais temas da pauta esteve a regularização fundiária, por meio da Reurb, de imóveis pertencentes a instituições religiosas localizadas em áreas da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) nos bairros Jardim Aline, Santiago, Guedes, Conceição e Jardim Brasil. A proposta apresentada por Hortolândia é pioneira e deve servir como projeto piloto para todo o Estado de São Paulo.

Durante a reunião, o prefeito também reafirmou a necessidade de investimentos em infraestrutura de drenagem e pavimentação nos núcleos Monte Sinai e Furlan, que estão em processo de regularização. A melhoria da infraestrutura é considerada etapa fundamental para consolidar a segurança jurídica dos moradores e garantir condições adequadas de mobilidade e saneamento.

Outro ponto destacado foi a solicitação para implantação do Programa Vida Longa no município, iniciativa estadual, já prometida pelo governador Tarcísio de Freitas durante a inauguração da Praça da Cidadania, em 2023. O Programa Vida Longa oferece moradia assistida para idosos em situação de vulnerabilidade. Zezé reforçou a importância do programa para ampliar a rede de proteção social e assegurar mais dignidade à população idosa de Hortolândia.

Além disso, a comitiva tratou do andamento da Regularização Fundiária do Jardim Primavera, que se encontra em fase final e deve ser concluída ainda neste semestre, beneficiando centenas de famílias com a documentação definitiva de seus imóveis.

Compromisso

Para o prefeito Zezé Gomes, a reunião foi produtiva e reafirma o compromisso da gestão municipal com a pauta da habitação. “Habitação é prioridade no nosso governo porque significa dignidade, segurança jurídica e qualidade de vida para as famílias. Já promovemos a regularização de mais de 5 mil imóveis em Hortolândia e seguimos avançando. Estamos cobrando, dialogando e buscando parcerias para que nossos moradores tenham seus direitos garantidos”, destacou.

Zezé também lembrou das entregas e dos projetos em andamento. O município já realizou a entrega de apartamentos populares no Jardim Boa Esperança e, atualmente, constrói novas unidades com apoio do Governo do Estado, no Monte Sinai, além de empreendimentos viabilizados por meio do programa federal Minha Casa Minha Vida, no Jardim Amanda.

O secretário municipal de Habitação, Renato Franceschini, ressaltou que o diálogo constante com o Estado é fundamental para acelerar os processos. “Estamos tratando de iniciativas estruturantes, que impactam diretamente a vida das pessoas. A regularização fundiária, a infraestrutura nos núcleos e a implantação do Programa Vida Longa são ações que promovem inclusão social e desenvolvimento urbano. Hortolândia tem feito a sua parte e busca, junto ao Estado, as condições necessárias para avançar ainda mais”, afirmou.

Com as tratativas encaminhadas, a expectativa da Prefeitura é dar continuidade às ações em parceria com o Governo do Estado, consolidando uma política habitacional que alia regularização, infraestrutura e novos empreendimentos. Para a administração municipal, investir em habitação é investir em cidadania e no futuro da cidade.

